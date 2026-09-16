Κασιδιάρης: Το σχέδιο επιστροφής και το νομικό «τείχος» του Αρείου Πάγου

Πριν ακόμα ανοίξει η πόρτα της φυλακής, στην οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης πέρασε τα τελευταία επτά χρόνια της ζωής του, καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, άρχισε να απειλεί ότι θα επιστρέψει στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνθημα που έγραφε το πανό που κρατούσαν οι υποστηρικτές του έξω από τις φυλακές Δομοκού ήταν: «Ο εφιάλτης σας επέστρεψε – Ηλίας Κασιδιάρης».

Η αποφυλάκιση του ακροδεξιού και ναζιστή Ηλία Κασιδιάρη, τρεις μόνο μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά, επαναφέρει στις μνήμες των πολιτών τα όσα έζησαν εκείνη την εποχή, όταν ανεξέλεγκτος απειλούσε και βιαιοπραγούσε εναντίον αθώων πολιτών.

Τόσο ο ίδιος όσο και οι στενοί του συνεργάτες επιμένουν ότι η εκλογική υποψηφιότητά του «πρέπει να θεωρείται δεδομένη». Στην κατεύθυνση αυτή, η υπεράσπισή του αναζητά την κατάλληλη νομική και πολιτική φόρμουλα, ώστε να παρακαμφθούν τα θεσμικά κωλύματα που θέτει η νομοθετική τροπολογία του 2023 για τα καταδικασμένα στελέχη εγκληματικών οργανώσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος δήλωσε: «Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη».

Τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο

Η κυβέρνηση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους εκλογικούς σχεδιασμούς, που έφερε το 2023, μπλοκάρει τους όποιους σχεδιασμούς του. Να θυμίσουμε ότι αφορμή στάθηκαν οι αποκαλύψεις ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος των «Σπαρτιατών» ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι επαρκές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση», δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, παραπέμποντας και σε έγκριτους καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου, οι οποίοι έχουν αρθρογραφήσει σχετικά.

Όπως υποστηρίζουν γνωστοί συνταγματολόγοι, δεδομένου ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα και για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εάν κατέβει υποψήφιος βουλευτής οποιουδήποτε κόμματος, τότε το κόμμα αυτό δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στις εκλογές.

Ωστόσο, θα μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η κατάθεση εκλογικών συνδυασμών. Όμως, η είσοδός του στη Βουλή θεωρείται απίθανη, καθώς θα πρέπει να λάβει ποσοστό άνω του 3%.

Φυσικά, δεν αποκλείεται τίποτα, καθώς μπορεί να ακολουθήσει την ίδια τακτική όπως στο παρελθόν. Όταν συγκροτήθηκαν οι Σπαρτιάτες, περίμενε να περάσουν από τον έλεγχο του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια τους στήριξε δημοσίως, με αποτέλεσμα να μπουν στη Βουλή.

«Θα καταθέσουν τα κόμματα που θέλουν να συμμετάσχουν και από εκεί και πέρα ο Άρειος Πάγος θα αξιολογήσει τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Το θέμα δεν είναι αν θα κατέβει ο κ. Κασιδιάρης ή όχι στις εκλογές, αλλά να δούμε τους λόγους. Είναι και οξύμωρο ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον κοινοβουλευτισμό να προσπαθεί να εκλεγεί στη Βουλή», δήλωσε δεικτικά ο Θ. Λιβάνιος, τονίζοντας ότι, όπως προβλέπει ο νόμος, η απόφαση για το αν κάποιος πληροί ή όχι τα κριτήρια για να μετάσχει στις εκλογές δεν λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή τη Βουλή, αλλά από τον Άρειο Πάγο.

«Θα καταθέσουν τα κόμματα που θέλουν να συμμετάσχουν και από εκεί και πέρα ο Άρειος Πάγος θα αξιολογήσει τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

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