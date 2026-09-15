Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης -Συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές Δομοκού

Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Εκεί, περίμεναν τον Ηλία Κασιδιάρη δεκάδες οπαδοί του φωνάζοντας: «Ηλία θυμήσου είμαστε μαζί σου», «Ηλία, σ’ αγαπάμε».

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Ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος εξέτιε ποινή 13 ετών που του επέβαλε ο πρώτος και δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος βγαίνοντας έπεσε στις αγκαλιές των υποστηρικτών του και μεταξύ άλλων είπε:

«σας είχα δώσει τον λόγο μου ότι μόλις περάσω αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος μου αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες του πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός».

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