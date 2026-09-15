ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των γιατρών του Μαζωνάκη -Έως 10.000€ για προετοιμασία τεκνοποίησης

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών Αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τις «χρυσές» χρεώσεις και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε.

Ο έλεγχος είναι μόλις στην αρχή, καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία προς διερεύνηση κι ακόμα περισσότερα προς αναζήτηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν, όμως, ότι την υπόθεση έχει αναλάβει το ΔΕΟΣ, δηλαδή η ειδική μονάδα της ΑΑΔΕ, που ασχολείται μόνο με «βαριές» περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Έλεγχος με «συνταγή» IRS

Κατ' αρχάς μιλάμε για έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα, καθώς το ιατρείο δεν έχει τη μορφή εταιρείας, όπως αρχικά φαινόταν. Πέρα από στοιχεία (σκληροί δίσκοι, φορολογικά αρχεία) που πήραν οι ελεγκτές από το ιατρείο, αξιολογούνται μαρτυρίες για λήψη ιατρικών υπηρεσιών αξίας ακόμα και χιλιάδων ευρώ, χωρίς παραστατικά.

Πώς γίνεται ο έλεγχος; Με μεθόδους που χρησιμοποιεί η περιβόητη Οικονομική Αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή το φοβερό και τρομερό IRS.

Από το «οπλοστάσιο» του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, τρεις είναι οι ελεγκτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου:

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. Η διαφορά μεταξύ στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/ Εσόδων» και στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη

Τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου:

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).

Πρακτικά, δημιουργείται ένας πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού και η διαφορά Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση κάθε φορολογικής περιόδου.

Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών, με τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη

Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά:

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη.

Το «κλειδί» των ελέγχων

Σε κάθε περίπτωση, το «κλειδί» είναι ο έμμεσος προσδιορισμός των πραγματικών εσόδων των ελεγχόμενων.

Πρακτικά, με βάση το πελατολόγιο, τις μαρτυρίες, τα ευρήματα αλλά και τις συγκρίσεις με το κόστος για αντίστοιχες νόμιμες ιατρικές υπηρεσίες, θα προσδιοριστούν τα πραγματικά εισοδήματα των δύο γιατρών.

Ο τιμοκατάλογος των γιατρών του Κολωνακίου, τι χρέωναν

Με βάση πληροφορίες, κατ’ αρχάς μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 με 350 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η προετοιμασία για απόκτηση παιδιού είχε χρεωθεί γύρω στις 10.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, από συγκριτικά στοιχεία προκύπτει ότι η αρχική διάγνωση χρεώνεται 180- 400 ευρώ, ο βασικός κύκλος συνεδριών 5.400- 5.800 ευρώ, μια θεραπεία 3-6 εβδομάδων 10.000- 15.000 ευρώ, ενώ η ανάλυση των «αποβλήτων»αίματος γύρω στα 600 ευρώ.

Αφού προσδιοριστούν τα πραγματικά έσοδα, θα γίνει αναγωγή στη 15ετία που λειτουργούσε το ιατρείο κι εν συνεχεία θα γίνει αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση.

Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, κυρίως στις κινήσεις από και προς το εξωτερικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους κινήσεις δείχνει πάντα και η Αρχή για το Ξέπλυμα, που έχει εκκινήσει παράλληλη έρευνα, κατόπιν εντολής του Χ. Βουρλιώτη, βάζοντας στο «μικροσκόπιο» και τις διασυνδέσεις με συγγενείς εταιρείες των εμπλεκόμενων προσώπων.

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