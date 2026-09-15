«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Γιατί 9 στους 10 μπορεί να μείνουν εκτός προγράμματος

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μείνουν τελικά χωρίς χρηματοδότηση βρίσκονται έως και εννέα στους δέκα ιδιοκτήτες που έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς η μεγάλη ζήτηση απέχει σημαντικά από τις πραγματικές δυνατότητες του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες έχουν ήδη προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Ωστόσο, η βεβαίωση δεν αποτελεί απόφαση ένταξης ούτε εξασφαλίζει επιδότηση, αλλά συνιστά μόνο έναν πρώτο διοικητικό έλεγχο βάσει κυρίως φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων.

Κρίσιμη παράμετρος

Η κρίσιμη παράμετρος είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Με συνολικά 500 εκατ. ευρώ και ανώτατη επιχορήγηση 36.000 ευρώ ανά κατοικία, εφόσον οι περισσότερες αιτήσεις κινηθούν κοντά στο πλαφόν, εκτιμάται ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν περίπου 14.000-15.000 ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι το 85%-90% των επιλέξιμων ενδιαφερομένων ενδέχεται να βρεθεί εκτός.

Η εικόνα μπορεί να γίνει ακόμη δυσμενέστερη για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες εάν στην τελική κατάταξη δοθεί προτεραιότητα στα περίπου 15.000 κενά ακίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού.

Το «αγκάθι»

«Αγκάθι» αποτελεί και το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, σε κατοικία 80 τ.μ. το ανώτατο ποσό φτάνει τις 24.000 ευρώ και σε ακίνητο 100 τ.μ. τις 30.000 ευρώ, ενώ το πλαφόν των 36.000 ευρώ επιτυγχάνεται στα 120 τ.μ.

Το πραγματικό κόστος μιας εκτεταμένης ανακαίνισης μπορεί, ωστόσο, να είναι πολύ υψηλότερο, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και όσοι τελικά ενταχθούν θα χρειαστούν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά ίδια κεφάλαια ή δανεισμό.

πηγή: dnews.gr

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