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ΚΡΗΤΗ

Μουσικό ταξίδι στα Καλέσσα από τον Γναθοχειρουργό Γιώργο Μαστοράκη στο Πνευματικό Κέντρο

μαστορακης
clock 11:42 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι αναμένεται να απολαύσουν όσοι βρεθούν στα Καλέσσα, καθώς το Πνευματικό Κέντρο  διοργανώνει μια ιδιαίτερη πολιτιστική βραδιά με προσκεκλημένο τον γνωστό γναθοχειρουργό και σολίστ κ. Γιώργο Ι. Μαστοράκη.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ρεσιτάλ Κιθάρας» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στα Άνω Καλέσσα.

Ο κ. Μαστοράκης, πέρα από την αναγνωρισμένη επιστημονική του πορεία στην ιατρική, ξεδιπλώνει αυτή τη φορά το καλλιτεχνικό του ταλέντο, υποσχόμενος να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, δεξιοτεχνία και συναισθήματα μέσα από τις χορδές της κιθάρας του.

Η εκδήλωση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους κατοίκους της περιοχής και τους φίλους της μουσικής να συναντηθούν και να απολαύσουν μια υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική δημιουργία σε μια ζεστή, τοπική ατμόσφαιρα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή την όμορφη εκδήλωση.

αφισα

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Πνευματικο Κεντρο Καλεσων ρεσιτάλ κιθάρας Γιώργος Μαστοράκης
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