Ξαρχάκος για Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

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Ο Σταύρος Ξαρχάκος έκανε μία λιτή και συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλώντας τον ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο» και υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που είχε με το κοινό.

«Αποχαιρετούμε -δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος.

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