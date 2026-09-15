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Ξαρχάκος για Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

ξαρχακος
clock 11:00 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σταύρος Ξαρχάκος έκανε μία λιτή και συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλώντας τον ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο» και υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που είχε με το κοινό.

«Αποχαιρετούμε -δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος.

ξαρχακος

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