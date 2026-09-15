Ο αληθινός Batman: Ο Κρίστιαν Μπέιλ έφτιαξε ένα «χωριό» για να μη χωρίζονται αδέλφια

Ο Κρίστιαν Μπέιλ βρέθηκε την Παρασκευή στα εγκαίνια ενός διαφορετικού «χωριού» στην Καλιφόρνια, το οποίο δημιουργήθηκε με έναν βασικό στόχο: να μπορούν αδέλφια που μπαίνουν σε ανάδοχη φροντίδα να παραμένουν μαζί.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είναι ένας από τους ανθρώπους πίσω από το Together California, μια νέα κοινότητα ανάδοχης φροντίδας στο Πάλμντεϊλ, η οποία, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, είναι η πρώτη του είδους της στην πολιτεία.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 1.020 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 12 πλήρως επιπλωμένα σπίτια, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον σε παιδιά και οικογένειες. Βασική προτεραιότητα είναι να αποφεύγεται ο χωρισμός αδελφών όταν αυτά τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες, κάτι που, όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του προγράμματος, συχνά δεν είναι εφικτό στο υπάρχον σύστημα.

«Είναι δική μας δουλειά να μετατρέψουμε τη θλίψη και τον πόνο τους σε αγάπη και ελπίδα και να τους δώσουμε την αίσθηση ότι έχουν μέλλον», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ κατά τη διάρκεια των εγκαινίων.

Το Together California δεν περιορίζεται στην παροχή στέγης. Στην κοινότητα θα λειτουργούν προγράμματα που επικεντρώνονται στη σταθερότητα, την υποστήριξη και τη φροντίδα των παιδιών.

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