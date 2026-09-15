Heraklion Go: Παρουσιάζεται η νέα εφαρμογή έξυπνης μετακίνησης στην πόλη του Ηρακλείου (βίντεο)

Η νέα εφαρμογή έξυπνης πολυτροπικής κινητικότητας για το Ηράκλειο Heraklion Go, θα παρουσιαστεί σε ανοικτή εκδήλωση του Δήμου Ηρακλείου την Πέμπτη 17/9 στις 10:00 στο περιστύλιο της Λότζια.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που εγκαθίσταται δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο και βοηθά στην εύκολη και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη, συνδυάζοντας λεωφορείο, ταξί, περπάτημα και άλλα μέσα, προτείνοντας διαδρομές και χρόνους μετακίνησης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω της εφαρμογής και σε εκπαιδευτικά βιωματικά παιχνίδια.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Αντιδημαρχία Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και των Τμημάτων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πληροφορικής. Η εφαρμογή Heraklion Go υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «SPINE-ΗΟRΙΖΟΝ Έξυπνες Πρωτοβουλίες για Δημόσιες Μεταφορές για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις στην Ευρώπη».

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