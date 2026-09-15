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Αντιδράσεις μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

α
clock 13:00 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Aφροδίτη Μάνου αναφέρθηκε με τρόπο υποτιμητικό στο λαϊκό προσκήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ημέρα μάλιστα της κηδείας του, προκαλώντας σάλο στα social media.

Παράλληλα, η ίδια υπουστήριξε ότι δεν ήξερε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τα τραγούδια του 

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το ”λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», γράφει χαρακτηριστικά.

αφροδίτη

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