Αντιδράσεις μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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H Aφροδίτη Μάνου αναφέρθηκε με τρόπο υποτιμητικό στο λαϊκό προσκήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ημέρα μάλιστα της κηδείας του, προκαλώντας σάλο στα social media.

Παράλληλα, η ίδια υπουστήριξε ότι δεν ήξερε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τα τραγούδια του

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το ”λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», γράφει χαρακτηριστικά.

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