Κρήτη: Σε πίεση για το μεταναστευτικό - 15.000 αφίξεις και ασφυκτικός κλοιός στο Ηράκλειο για τη Δομή

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου πίεση στο μεταναστευτικό, καθώς οι προσφυγικές ροές από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα το ορόσημο των 15.000 αφίξεων.

Το ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης και της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, την ίδια ώρα που σε εξέλιξη βρίσκονται οι δραματικές έρευνες για το ναυάγιο νότια της Γαύδου με έναν επιβεβαιωμένο νεκρό και 25 αγνοούμενους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ενημέρωσε το σώμα για την πρόσφατη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Όπως ανάφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τη συνάντηση συνόψισε τις βασικές παραδοχές της Δημοτικής Αρχής που αφορούν στην αναγνώριση της ανθρωπιστικής διάστασης του ζητήματος, στην αποδοχή της αναγκαιότητας δημιουργίας ανάλογου χώρου αλλά και στη μη αποδοχή της αναγκαστικής χωροθέτησής του στα όρια του Δήμου Ηρακλείου.

Επεσήμανε βασικά ελλείμματα σχετικά με την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, την αδιαφάνεια κριτηρίων για τη χωροταξία/χωροθέτηση κ.α

Επίσης, με δεδηλωμένη την πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να προχωρήσει με την Δομή στους Αθανάτους, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ζήτησε να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο αναζήτησης εναλλακτικής λύσης, ίσο με τον χρόνο κατά τον οποίο οι ενέργειες που πραγματοποιεί το Υπουργείο θα είναι ακόμα αναστρέψιμες. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Υπουργό, με την προϋπόθεση ότι εναλλακτικές προτάσεις θα προέρχονται ή θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή της Περιφέρειας και ενός από τους Δήμους του βόρειου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Έκτοτε, το ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει κάτι οριστικό μέχρι στιγμής. Από την επικοινωνία που είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου με το Υπουργείο Μετανάστευσης, όπως όλα δείχνουν υπάρχει χρόνος μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι, κατέθεσαν μια σειρά από συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητώντας καθαρές απαντήσεις και άμεση ανάληψη ευθυνών.

Η συζήτηση διεξήχθη υπό τη βαριά σκιά της ναυτικής τραγωδίας που σημειώθηκε 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Μια ξύλινη λέμβος που μετέφερε συνολικά 77 άτομα ανατράπηκε και βυθίστηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παραπλέοντα πλοία, σκάφη του Λιμενικού και εναέρια μέσα της Frontex κατάφεραν να περισυλλέξουν σώους 51 αλλοδαπούς.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκε ένας νεκρός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας 25χρονος Αιγύπτιος. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς τουλάχιστον 25 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα ανοιχτά του νότιου Κρητικού Πελάγους.

Το ναυάγιο αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε ένα συνεχιζόμενο κύμα ροών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Κρήτη έχει καταγράψει 15.000 αφίξεις μεταναστών από τις αρχές του τρέχοντος έτους ενώ και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε νέα διάσωση νότια της Γαύδου. Οι τοπικές αρχές και οι λιμενικές υπηρεσίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καθώς το νησί έχει μετατραπεί σε κεντρική πύλη εισόδου της Μεσογείου, με τις υποδομές προσωρινής φύλαξης να έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια των δυνατοτήτων τους.

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