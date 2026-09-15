Μαζωνάκης: Αναίσθητος στο κρεβάτι από τις 14:44 -Τι δείχνουν οι 2 φωτογραφίες από το κινητό της γιατρού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το ντοκουμέντο της ντροπής, οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξαν οι δύο γιατροί στο παραϊατρικό εργαστήριο της οδού Καρνεάδου, αποκαλύπτει ότι όχι μόνο δεν φρόντισαν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναίσθητος και οι ενδείξεις του μηχανήματος έδειχναν ότι «έσβηνε» να καλέσουν το ΕΚΑΒ, για να σωθεί, αλλά αντιθέτως συνέχισαν τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Οι δύο φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ειδικότερα στις 14:44 και στις 14:45, απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητο, στο «ηλεκτρικό κρεβάτι», καλωδιωμένο.

Image

Φοράει μια κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα, έχει κλειστά μάτια ενώ το κεφάλι του γέρνει προς τα δεξιά. Είναι προφανές πως είναι αναίσθητος. Το σώμα του, είναι καλυμμένο με μια σκούρα πράσινη κουβέρτα.

Αυτό που προβληματίζει έντονα τους αστυνομικούς και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν τη συγκεκριμένη στιγμή που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός είναι το γεγονός ότι το δεξί του πόδι αγγίζει το έδαφος.

Πάνω από τον αναίσθητο τραγουδιστή διακρίνεται ένας πίνακας ο οποίος μάλιστα έχει γείρει στραβά που σημαίνει ότι πιθανότατα από τη βιαστική και άτσαλη κινητικότητα μέσα στον χώρο, μετακινήθηκε.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το βίντεο που τραβήχτηκε, δεν απεικονίζει τον αναίσθητο Μαζωνάκη αλλά τη λειτουργία εκείνη τη στιγμή των μηχανημάτων, το μόνιτορ με τις ενδείξεις αποκαλύπτουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Αναλυτικά:

Το μηχάνημα ενεργοποιείται στις 14.14 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Στις 14.37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στις 14.43 τραβάει με το κινητό της η ιατρός την πρώτη φωτογραφία.

Στις 14.44 τραβάει το μικρής διάρκειας βίντεο.

Στις 14.45 τραβάει την δεύτερη φωτογραφία.

Στις 15.23 χτυπάει ο πρώτος συναγερμός στο ειδικό μηχάνημα.

Στις 15.27 το μηχάνημα έχει ακόμη δυο συναγερμούς.

Στις 16.23 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.

Η γιατρός στις 19.09 διαγράφει τις φωτογραφίες και το βίντεο.

Μία από τις αποκαλύψεις που σοκάρουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι η αποκάλυψη αναφορικά με την στιγμή που του χορήγησαν αδρεναλίνη.

Οι δύο γιατροί την στιγμή που ήταν αναίσθητος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1mg αδρεναλίνης αλλά 0.1mg σε κάθε δόση.

Και αυτό γιατί το 0.1mg μπήκε σε 0.9mg ορού. Συνολικά, λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε μόλις το 30% από την δόση που θα έπρεπε για να μπορέσει να επανέλθει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί – Τα 49 κρίσιμα λεπτά και τα alarm που αγνοήθηκαν

Ηράκλειο: Σοκάρει η παραβατικότητα ανηλίκων - Έσπασαν ρεζερβουάρ αυτοκινήτου και το γέμισαν πέτρες

Κρήτη - μεταναστευτικό: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο - Νέες αφίξεις τα ξημερώματα