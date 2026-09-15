Κρήτη - μεταναστευτικό: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο - Νέες αφίξεις τα ξημερώματα

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Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων, μετά την ανατροπή της λέμβου με μετανάστες που ανετράπη το βράδυ της Κυριακής (13/9) ανοιχτά της Γαύδου.

Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί μία σορός, που ανήκει σε έναν 25χρονο Αιγύπτιο, έχουν διασωθεί 55 άτομα, ενώ αγνοούνται άλλα τουλάχιστον 25.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τρία παραπλέοντα σκάφη καθώς και ένα σκάφος της Frontex.

Νέες αφίξεις

Εντωμεταξύ λέμβος στην οποία επέβαιναν 45 άτομα εντοπίστηκε σήμερα (15/9) τα ξημερώματα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Ολοι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν στο νησί, από όπου θα μεταφερθούν στην Παιλαιόχωρα και από εκεί στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

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