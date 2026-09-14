Πώς ο καφές επηρεάζει την τεστοστερόνη στους άνδρες

Πολλά έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για τον καφέ, κατά πόσο είναι ωφέλιμος ή να κάνει κακό στην υγεία, πόσα φλιτζάνια επιτρέπονται την ημέρα και άλλα πολλά. Όπως είναι λογικό, καθώς πρόκειται για ένα από τα ροφήματα που καταναλώνονται πιο συχνά, έχει μπει πολλές φορές στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Σε νεότερες εξελίξεις, ο καφές έρχεται να συνδεθεί με την τεστοστερόνη. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο European Journal of Nutrition, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη συστηματική κατανάλωση καφέ, τα επίπεδα τεστοστερόνης και διάφορους μεταβολικούς δείκτες.

Η έρευνα βασίστηκε στη Northern Finland Birth Cohort 1966 και περιέλαβε 2.264 άτομα, από τα οποία περίπου το 47% ήταν άνδρες. Οι ερευνητές εξέτασαν την κατανάλωση καφέ και τη συνέδεσαν με ορμονικούς, μεταβολικούς και σωματομετρικούς δείκτες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορούσε τους άνδρες. Όσο αυξανόταν η συστηματική κατανάλωση καφέ, τόσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα ολικής τεστοστερόνης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές υπολόγισαν αύξηση περίπου 0,29 nmol/L στην ολική τεστοστερόνη για κάθε επιπλέον φλιτζάνι καφέ την ημέρα, ακόμη και μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως ο δείκτης μάζας σώματος, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα, η εκπαίδευση και η κατανάλωση αλκοόλ.

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Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Η μελέτη δεν έδειξε απλώς ότι «ο καφές αυξάνει την τεστοστερόνη». Παρότι η ολική τεστοστερόνη και η βιοδιαθέσιμη τεστοστερόνη ήταν υψηλότερες στους άνδρες που κατανάλωναν περισσότερο καφέ, η ελεύθερη τεστοστερόνη και ο δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (FAI) ήταν χαμηλότερα. Παράλληλα, αυξάνονταν τα επίπεδα της SHBG, μιας πρωτεΐνης που δεσμεύει τις ορμόνες του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της τεστοστερόνης.

Αυτό σημαίνει ότι ο καφές φαίνεται να σχετίζεται με μια διαφορετική κατανομή της τεστοστερόνης στο αίμα, και όχι απαραίτητα με περισσότερη τεστοστερόνη που είναι άμεσα διαθέσιμη στους ιστούς.

Μη βγάλεις λοιπόν αμέσως το συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο καφέ πίνεις, τόσο περισσότερη τεστοστερόνη κερδίζεις.

Η μελέτη βρήκε επίσης ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με τη μεταβολική υγεία. Οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερο καφέ παρουσίασαν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερο συνολικό και σπλαχνικό λίπος και περισσότερη μυϊκή μάζα, ενώ στους άνδρες η μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ συσχετιζόταν με πιο ευνοϊκό προφίλ γλυκόζης και ινσουλίνης. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης χαμηλότερες συγκεντρώσεις διακλαδισμένων αμινοξέων (BCAAs), τα οποία έχουν συνδεθεί με μεταβολικές διαταραχές και αντίσταση στην ινσουλίνη.

Τι ισχύει για τη σεξουαλική υγεία

Για τη σεξουαλική υγεία, όμως, χρειάζεται προσοχή. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέτασε άμεσα τη στυτική λειτουργία, τη λίμπιντο ή τη σεξουαλική απόδοση. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε με βάση αυτή την έρευνα ότι ο καφές βελτιώνει τη σεξουαλική υγεία. Αυτό που δείχνει είναι μια συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση καφέ και ένα συγκεκριμένο ορμονικό προφίλ, κυρίως στους άνδρες.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι η μελέτη χαρακτηρίζεται ως cross-sectional, δηλαδή εξετάζει δεδομένα από μία χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εντοπίσει συσχετίσεις, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο καφές είναι αυτός που προκάλεσε τις συγκεκριμένες ορμονικές αλλαγές. Για παράδειγμα, είναι πιθανό άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο ζωής, διατροφή, σωματική κατάσταση ή μεταβολική υγεία να καταναλώνουν διαφορετικές ποσότητες καφέ.

Οι ίδιοι οι ερευνητές, άλλωστε, τονίζουν ότι χρειάζονται μακροχρόνιες και παρεμβατικές μελέτες για να αποδειχθεί η αιτιώδης σχέση.

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