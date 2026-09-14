Βιάννος: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Τελέστηκαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου μέσα σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία του Δημάρχου Βιάννου κ. Παύλου Μπαριτάκη, τα μνημόσυνα στα χωριά που βίωσαν τη θηριωδία από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής.

Αρχικά τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στη θέση Μουρί Αμιρών, ανήμερα και της εορτής του Τιμίου Σταυρού, καθώς και το μνημόσυνο για τα 117 θύματα των Αμιρών.

Ακολούθως τελέστηκαν τα κατά τόπους μνημόσυνα στα μνημεία των χωριών: Πεύκο, Κεφαλοβρύσι, Αμιρά, Άγιο Βασίλειο, Κρεββατά, Βαχό, στους ομαδικούς τάφους και στο χώρο των ομαδικών εκτελέσεων στη θέση Χαράκια των Αμιρών στη μνήμη των νεκρών, που πριν από 83 χρόνια θυσιάστηκαν για την Πατρίδα.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Κονδυλάκης, ο Πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου Αριστομένης Συγγελάκης, ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών στην Ελλάδα, Αριστομένης Συγγελάκης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμιρών, Πεύκου, Αγίου Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου και Βαχού, καθώς και οι κάτοικοι από κάθε χωριό, λαμβάνοντας μέρος στα τοπικά μνημόσυνα και τιμώντας με αυτό τον τρόπο τους νεκρούς συγχωριανούς τους.

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Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης στο μήνυμα του μετά το τέλος των μνημόσυνων δήλωσε ότι: «Η συγκίνηση μια τέτοια ημέρα είναι έντονη για όλους, καθώς σε κάθε χωριό, σε κάθε τόπο και σε κάθε μνημείο όπου τελέστηκαν τα μνημόσυνα, οι παρευρισκόμενοι είχαν να θυμηθούν τους δικούς τους προγόνους που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί. Σκύβουμε ευλαβικά το γόνυ, αποτίνοντας φόρο τιμής στη θυσία των προγόνων μας που δολοφονήθηκαν με τον πιο βάρβαρο και αποτρόπαιο τρόπο. Θα ειμαστε εδώ με το χρέος να είναι άσβεστη η μνήμη τους και να μεταδίδεται στους νέους ανθρώπους και τις επόμενες γενιές».

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Από τη δική τους πλευρά τόσο ο Πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου Αριστομένης Συγγελάκης, όσο και ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών στην Ελλάδα, Αριστομένης Συγγελάκης έκαναν λόγο για την ευθύνη και την υποχρέωση ταυτόχρονα που έχουμε όλοι, να τιμούμε κάθε χρόνο τους προγόνους μας που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα, αλλά και να αγωνιζόμαστε ως την δικαίωση αυτών που θυσιάστηκαν, με την ιστορική αλήθεια και το μήνυμα της Βιάννου να παραμένει «ζωντανό».







Σημειώνεται ότι οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των χωριών της Βιάννου συνεχίζεται απόψε με τη συναυλία Μνήμης και Δικαιοσύνης στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».



Μια βραδιά στην οποία συμμετέχουν οι: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βιολέτα Ίκαρη, Μάνος Παπαδάκης. Συμμετέχει επίσης η διασχολική χορωδία των 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας.

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