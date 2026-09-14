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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέντε μεταγραφές για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ

οφη γυναικεσ
clock 18:13 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέντε μεταγραφές, ανακοίνωσε η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, που ετοιμάζεται να μπεί στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών.

Πρόκειται για την 31χρονη (8/11/1995) στόπερ απο το Νότιο Σουδάν Amy lasou, η οποία έχει εμπειρία απο το Ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πέρσι αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό.

Την 26χρονη (3/3/2000) τερματοφύλακα Χριστιάννα Βήκα, που αγωνιζόταν στον Αρη.

Την 17χρονη (17/12/2009) στόπερ του ΠΑΟΚ, Ιωάννα Μπαταούλα.

Την 18χρονη (22/08/2008) αριστερό μπακ Σταματίνα Παπαδόπουλου, που αγωνιζόταν στην Νεφέλες Κατερίνης.

Και την 19χρονη (29/12/2007) Ελισάβετ Ταχραμάνη, που αγωνιζόταν στον Ηρόδοτο.

Και οι 5 αθλήτριες, είναι τις τελευταίες δυο εβδομάδες στο Ηράκλειο και κάνουν προετοιμασία με την ομάδα.

"Τις καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΟΦΗ!" αναφέρει στην ανακοίνωση του, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ.

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γυναικείο ποδόσφαιρο Οφη
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