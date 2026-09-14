Ψυχική υγεία στην Κρήτη: Αυξάνονται οι ανάγκες, πιέζονται οι δομές

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη, αλλά και οι συνέπειες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, θα συζητηθούν στο πλαίσιο ημερίδας που οργανώνεται για το θέμα στην Αθήνα,με εισηγητή τον διευθυντή ΕΣΥ στην ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ Βασίλη Κούδα.



Τα στοιχεία που αφορούν την Κρήτη δείχνουν ότι οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ οι υφιστάμενες δομές δεν μπορούν να τις καλύψουν.



Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση που δέχεται η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.



Η κλινική διαθέτει 35 κλίνες, ωστόσο νοσηλεύει επιπλέον 7-8 ασθενείς.



Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη αυξάνεται σημαντικά και αυξάνεται αντίστοιχα και η επισκεψιμότητα στην Ψυχιατρική Κλινική.



Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα είναι η παραμονή ασθενών στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που παραμένουν ακόμη και για μήνες νοσηλευόμενοι, καθώς δεν υπάρχουν εκτός νοσοκομείου οι απαραίτητες δομές που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν την υποστηρικτική φροντίδα που χρειάζονται.



Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο νομός Λασιθίου, όπου δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική. Στον νομό λειτουργούν Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Κινητή Μονάδα, οι οποίες όμως δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.



Αποτέλεσμα, τα περιστατικά που χρειάζονται νοσηλεία να καταλήγουν στο ΠΑΓΝΗ.



Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου λειτουργούν 10 ψυχιατρικές κλίνες, ενώ ψυχιατρική κλινική υπάρχει και στα Χανιά. Ωστόσο, και εκεί καταγράφεται σοβαρό πρόβλημα ανεπάρκειας σε ιατρικό προσωπικό.



Στο Ηράκλειο τα αιτήματα για υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι συνεχή και αυξάνονται καθημερινά και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, όπως και η Κινητή Μονάδα στον νομό, δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.



Έτσι πάρα πολλά περιστατικά, μένουν χωρίς παρακολούθηση.

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