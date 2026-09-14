Μαλεβίζι: Μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Κινητικότητα φιλοξενεί ο Δήμος Μαλεβιζίου την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026.



Το «Δείξε μου το δρόμο», το παγκρήτιο Roadshow Οδικής Ασφάλειας και Βιώσιμης Κινητικότητας, ταξιδεύει σε πέντε Δήμους της Κρήτης και κάνει στάση στο Μαλεβίζι, μεταφέροντας ένα σημαντικό μήνυμα: η ασφαλής μετακίνηση είναι υπόθεση όλων μας.



Οι δράσεις στον Δήμο Μαλεβιζίου θα ξεκινήσουν στις 12:00 το μεσημέρι, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα με επίκεντρο την Οδική Ασφάλεια, τη σωστή συμπεριφορά στον δρόμο και τη σημασία της βιώσιμης μετακίνησης.



Η συνέχεια θα δοθεί στις 15:00 στην πλατεία Κατσαμάνη, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια μοναδική βιωματική δράση Οδικής Ασφάλειας.



Μέσα από προσομοιώσεις, τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR) και διαδραστικά παιχνίδια κυκλοφοριακής αγωγής, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να ενημερωθούν, να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τα αντανακλαστικά τους και κυρίως να δουν με διαφορετικό τρόπο την καθημερινή τους συμπεριφορά στον δρόμο.



Η δράση απευθύνεται σε μαθητές, νέους οδηγούς, οικογένειες και πολίτες κάθε ηλικίας, καθώς η Οδική Ασφάλεια δεν αφορά μόνο τους οδηγούς. Αφορά τον πεζό, τον ποδηλάτη, τον μοτοσικλετιστή, τον γονέα, το παιδί, τον ηλικιωμένο – αφορά κάθε άνθρωπο που κινείται στον δημόσιο χώρο.



Το «Δείξε μου το δρόμο» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την Επιστημονική Εποπτεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου & του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελεί μια πρωτοβουλία που μέσα από τη γνώση, την τεχνολογία και το παιχνίδι επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης στην Κρήτη.

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