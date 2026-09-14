Δήμος Ηρακλείου: Οι παραστάσεις στα Κηποθέατρα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

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Για τις παραστάσεις στα Κηποθέατρα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ενημερώνει ο Δήμος Ηρακλείου.

Αναλυτικά:

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις»

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 | Ώρα έναρξης: 21:00

Θεατρική παράσταση: «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη θεατρική ομάδα του Παραδοσιακού Εργαστηρίου χορού.

«Τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους και επιβάλλουν… την απόλυτη κοινοκτημοσύνη; Οι Εκκλησιάζουσες, αν και γράφτηκαν το 392 π.Χ., παραμένουν σοκαριστικά επίκαιρες. Μέσα από το καυστικό χιούμορ, τη σάτιρα και το γκρέμισμα των στερεοτύπων, ο Αριστοφάνης μας προκαλεί να αναλογιστούμε: Μπορεί μια κοινωνία να αλλάξει ριζικά όταν οι θεσμοί καταρρέουν; Η δική μας παράσταση προσεγγίζει το κείμενο με φρέσκια ματιά, ζωντανή ενέργεια, μουσική και άφθονο γέλιο, κρατώντας τον πυρήνα του αρχαίου ποιητή ολοζώντανο.

Η θεατρική ομάδα του Παραδοσιακού Εργαστηρίου παρουσιάζει την κλασσική αυτή κωμωδία, σε σκηνοθεσία της Ελένης Στρατάκη, με μία πιο σύγχρονη προσέγγιση.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου

Είσοδος ελεύθερη»

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Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 | Ώρα έναρξης 21:00

Εβδομάδα Ιταλικού Κινηματογράφου

Προβολή ταινίας: Orfeo

Διάρκεια: 74'

Έτος: 2025

Σκηνοθεσία: Virgilio Villoresi

Πρωταγωνιστούν: Luca Vergoni, Giulia Maenza, Aomi Muyock, Lorenzo Talotti, Vinicio Marchioni.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ιταλικού Κινηματογράφου Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Μορφωτικό Ινστιτούτο της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο IMAGO, τον Δήμο Ηρακλείου, το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας στο Ηράκλειο και το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Καζάλι.

* Τιμές εισιτηρίων: Εισιτήρια μηδενικής τιμής θα διατεθούν αποκλειστικά από το ταμείο μία ώρα πριν από την έναρξη της προβολής, μόνο στους θεατές που είναι παρόντες και με δικαίωμα ενός εισιτηρίου για κάθε θεατή.

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