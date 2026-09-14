Τέλος τα τουρκικά drones από τον ουρανό της Ελλάδας - Τι ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου

Ένα εκτεταμένο πλέγμα περιορισμών στις πτήσεις drones ενεργοποιεί η Ελλάδα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με επίκεντρο την Κάρπαθο, την Κάσο και γειτονικές νησίδες. Οι νέες ρυθμίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης των περιοχών όσο και επειδή τίθενται σε εφαρμογή σε μία περίοδο αυξημένης δραστηριότητας τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αιγαίο και νέας κινητικότητας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με έξι ελληνικές αεροπορικές οδηγίες NOTAM, δημιουργούνται Προσωρινά Απαγορευμένες Περιοχές για μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός του FIR Αθηνών. Οι περιορισμοί τίθενται σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τις 31 Οκτωβρίου, με εφαρμογή καθημερινά από τις 07:00 έως τις 19:00. Οι περιοχές που καλύπτονται από τις νέες οδηγίες βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία της Καρπάθου και της Κάσου.

Στην Κάρπαθο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιοχές γύρω από την Όλυμπο, το Απέρι και την Αρκάσα, ενώ οι περιορισμοί επεκτείνονται στην Κάσο και στις νησίδες Σαρία και Αρμαθιά. Ειδική σημασία έχει το γεγονός ότι οι ζώνες καλύπτουν και τον εναέριο χώρο στην ευρύτερη περιοχή των αεροδρομίων Καρπάθου και Κάσου. Η απαγόρευση εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους έως τα 400 πόδια, δηλαδή περίπου 120 μέτρα.

Πρόκειται ουσιαστικά για ολόκληρο το ύψος στο οποίο πραγματοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των συνηθισμένων πτήσεων drones, καθώς τα 120 μέτρα αποτελούν το γενικό ανώτατο ύψος πτήσης για ένα drone που επιχειρεί στην «ανοικτή κατηγορία» βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου.Αυτό σημαίνει ότι ο περιορισμός δεν αφορά αποκλειστικά στρατιωτικά ή τουρκικά UAV. Αφορά πρακτικά και ιδιωτικά ή επαγγελματικά drones, εκτός από τις πτήσεις που έχουν ειδική έγκριση ή πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα στο πλαίσιο της επιχείρησης για την οποία δεσμεύθηκε ο εναέριος χώρος.

Για τους επισκέπτες των νησιών, τους φωτογράφους, τις εταιρείες παραγωγής εικόνας, τους επαγγελματίες χειριστές αλλά και όσους χρησιμοποιούν ένα μικρό drone για προσωπική χρήση, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι πριν από κάθε πτήση drone στην Ελλάδα ο χειριστής οφείλει να ελέγχει την επίσημη πλατφόρμα DAGR – Drone Aware Greece, καθώς οι γεωγραφικές ζώνες μπορεί να αλλάζουν και να περιλαμβάνουν προσωρινούς περιορισμούς ή πλήρεις απαγορεύσεις. Ιδιαίτερα κοντά σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές οι κανόνες είναι ακόμη αυστηρότεροι.

Η ΑΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι πτήσεις χωρίς τις απαιτούμενες άδειες μπορούν να οδηγήσουν, ανάλογα με την περίπτωση, σε διοικητικές κυρώσεις, ποινικές συνέπειες ακόμη και κατάσχεση του εξοπλισμού.Το χρονικό σημείο στο οποίο εκδίδονται οι συγκεκριμένες NOTAM έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί νέες κινήσεις τουρκικών UAV μέσα στο FIR Αθηνών. Στις 28 Αυγούστου τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στην περιοχή ελέγχου κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, με ελληνικά F-16 να προχωρούν σε αναγνώριση και αναχαίτιση. Η παρουσία του UAV συνέπεσε χρονικά με διαδικασία απογείωσης πολιτικού αεροσκάφους, με τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν μέτρα για τον ασφαλή διαχωρισμό των πτήσεων.Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, τουρκικό Bayraktar TB2 καταγράφηκε να κινείται στο Αιγαίο, βόρεια της Ικαρίας, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.Παράλληλα, η Κάσος επιστρέφει στο επίκεντρο ενός άλλου ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος: του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.Τον Αύγουστο υπεγράφη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, μαζί με συμφωνία ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις θαλάσσιες έρευνες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.

Το θέμα βρέθηκε ξανά στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Μακρόν στο Παρίσι στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για προετοιμασία επιστροφής ερευνητικού σκάφους στην περιοχή της Κάσου, όπου είχαν δημιουργηθεί σοβαρές ελληνοτουρκικές εντάσεις κατά τις προηγούμενες έρευνες.Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να συνδέει ευθέως τις νέες ζώνες απαγόρευσης drones με τις εργασίες για το καλώδιο.Οι NOTAM καθορίζουν τους επιχειρησιακούς περιορισμούς στον εναέριο χώρο, χωρίς να κατονομάζεται δημόσια ο ακριβής σκοπός της δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί.Η χρονική διάρκεια των μέτρων, η έκταση των περιοχών και η θέση τους στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο δείχνουν πάντως ότι πρόκειται για σχεδιασμό με ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία.Για τον απλό κάτοχο drone, ωστόσο, το μήνυμα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο: από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου η πτήση στις συγκεκριμένες ζώνες Καρπάθου, Κάσου και των γύρω νησίδων δεν πρέπει να θεωρείται ελεύθερη, ακόμη και αν πρόκειται για ένα μικρό drone αναψυχής. Ο έλεγχος του DAGR πριν από κάθε απογείωση γίνεται πλέον απολύτως απαραίτητος.

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