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Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η Βάσω Μαζωνάκη έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια

μαζωνακη
clock 13:00 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η γειτονιά που τον μεγάλωσε έγινε το σημείο συνάντησης για όσους θέλησαν να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, η Νίκαια γέμισε κόσμο, με την παρουσία των ανθρώπων που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του να γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Αυτή την ώρα, τελείται η Εξόδιος Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, καταγράφηκε ξανά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Η εικόνα της ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη στιγμή, αποχαιρετώντας έναν δικό της άνθρωπο.

μαζωνακης

Πηγή t- life.gr

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