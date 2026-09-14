Βερκελώνη: Ζητείται ελληνόφωνος με μισθό σχεδόν 20.000 ευρώ και μπόνους!

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Μία ενδιαφέρουσα επαγγελματική ευκαιρία στη Βαρκελώνη ανοίγει για ελληνόφωνους υποψηφίους, καθώς η TP Spain αναζητά Greek-speaking Lead Prospector για project που σχετίζεται με τα Google Ads. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με υβριδικό μοντέλο εργασίας και συνοδεύεται από μισθό, μπόνους και πακέτο μετεγκατάστασης.

Ο εργαζόμενος θα ενταχθεί στην ομάδα New Business Sales Development, έχοντας ως βασικό αντικείμενο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση δυνητικών πελατών για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Τι περιλαμβάνει η θέση

Στα βασικά καθήκοντα περιλαμβάνονται η αναζήτηση και αξιολόγηση νέων leads, η έρευνα σε διαδικτυακές πηγές και η αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς, θα συνεργάζεται με τις ομάδες πωλήσεων και θα συμβάλλει στην επίτευξη των τριμηνιαίων στόχων. Απαραίτητη θα είναι και η καταγραφή και ανάλυση της πορείας των εργασιών σε εβδομαδιαία βάση.

Η εργασία είναι 39 ώρες την εβδομάδα και πραγματοποιείται υβριδικά, τόσο από το σπίτι όσο και από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βαρκελώνη.

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ελληνικών (C2) και προχωρημένη γνώση αγγλικών (C1). Απαιτείται επίσης τουλάχιστον 14 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε digital advertising ή market research, καθώς και πτυχίο σε Marketing, Business ή συναφή κλάδο.

Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται ακόμη η εξοικείωση με spreadsheets και CRM, η δυνατότητα διαχείρισης και ενημέρωσης δεδομένων πελατών, αλλά και η βασική εμπειρία στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η γνώση της ελληνικής αγοράς, της επιχειρηματικής κουλτούρας και των βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η εξοικείωση με το σχετικό επιχειρηματικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Έως 23.500 ευρώ τον χρόνο

Οι ετήσιες μικτές αποδοχές ανέρχονται σε 19.975 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ετήσιο μπόνους έως 3.525 ευρώ μικτά. Έτσι, οι συνολικές ετήσιες μικτές απολαβές μπορούν να φτάσουν έως και τα 23.500 ευρώ.

Το πακέτο παροχών περιλαμβάνει ακόμη ιδιωτική ασφάλιση υγείας, πρόγραμμα παραπομπής εργαζομένων με αμοιβή έως 2.000 ευρώ, καθώς και δυνατότητες εκπαίδευσης και απόκτησης πιστοποιήσεων.

Παράλληλα, προσφέρεται πακέτο μετεγκατάστασης για όσους μετακινηθούν στη Βαρκελώνη, ενώ η εταιρεία παρέχει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, εξειδικευμένη εκπαίδευση στις πωλήσεις και υποστήριξη από coaches.

Η θέση βρίσκεται στο World Trade Center της Βαρκελώνης, σε χώρο εργασίας κοντά στη θάλασσα, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ελληνόφωνους επαγγελματίες να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους στην Ισπανία.

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