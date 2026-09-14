Αίγινα: «Κάναμε ΚΑΡΠΑ 1 ώρα και 20 λεπτά»: Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο της γυναίκας

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Σοβαρά είναι τα ερωτήματα για τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού αλλά και εξοπλισμού στην Αίγινα, με αφορμή τον θάνατο μιας γυναίκας σε παραλία του νησιού, με τις εικόνες να καταγράφουν τους λουόμενους που πάλευαν επί 50 λεπτά να την κρατήσουν στην ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, μέχρι να έρθει ασθενοφόρο.

Όπως κατήγγειλε στην τηλεόραση του OPEN, η Μαρία Μερκούρη, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού το ασθενοφόρο άργησε πάνω από 1 ώρα καθώς δεν έβρισκαν γιατρό.

«Κάναμε ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή επί μία ώρα και 20 λεπτά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο χρόνος δεν ήταν 50 λεπτά, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη τηλεφωνική κλήση για βοήθεια έγινε στις 12:45, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε στις 14:06. Στις 13:28 έκανε δεύτερη κλήση και ρώτησε πού βρίσκεται το ασθενοφόρο. «Μου απάντησαν ότι δεν έχουν οδηγό. Δεν έχουν οδηγό για το ασθενοφόρο», κατήγγειλε.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, επικοινώνησε με το Λιμενικό προκειμένου να μεταφερθεί η γυναίκα από την παραλία.

«Πήρα το Λιμενικό για να έρθει να πάρει τη γυναίκα μέσα από το θαλάσσιο σημείο. Μου είπαν "ναι, θα ξεκινήσουμε". Μετά από ένα τέταρτο με παίρνουν και μου λένε "δεν έχουμε όμως γιατρό. Γιατρός υπήρχε στο Κέντρο Υγείας, αλλά δεν μπορούσε να το αφήσει γιατί δεν υπήρχε δεύτερος», είπε.

Η ίδια επέμεινε, πάντως, ότι η αρχική ενημέρωση που έλαβε αφορούσε την έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου.

«Αυτά που λένε ότι δεν υπήρχε γιατρός δεν ισχύουν. Εμένα την ίδια μου είπαν ότι δεν είχαν οδηγό», σημείωσε.

«Οδηγός πώς βρέθηκε;»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι τελικά βρέθηκε οδηγός, διερωτώμενη πώς αυτό συνέβη, εφόσον αρχικά είχε ενημερωθεί ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος.

«Οδηγός πώς βρέθηκε; Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τις βάρδιες. Αν δείτε τις βάρδιες, δεν υπήρχε οδηγός. Είχε πάρει ρεπό», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, πληροφορήθηκε ανεπίσημα ότι ο οδηγός βρισκόταν σε γάμο.

Η ίδια χαρακτήρισε το ζήτημα διαχρονικό πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και πέρυσι.

«Είναι παλιά ιστορία με οδηγό ασθενοφόρου. Και πέρσι το ίδιο είχαμε. Πάλι δεν είχε οδηγό», ανέφερε.

«Χιλιάδες κόσμου στο νησί χωρίς ασθενοφόρο»

Εντωμεταξύ η κ. Μερκούρη αναφέρθηκε στην σοβαρότητα του προβλήματος καθώς η Αίγινα τους θερινούς μήνες έχει πολύ κόσμο.

«Η Αίγινα, ειδικά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, είναι φίσκα. Αυτό το Σαββατοκύριακο πέρασαν πάνω από 500 άτομα από την παραλία», είπε, προσθέτοντας ότι «την άλλη εβδομάδα, με το Φεστιβάλ Φιστικιού, θα έρθει χιλιάδες κόσμος, ακόμη περισσότερος».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι και την επόμενη ημέρα του θανάτου της γυναίκας υπήρξε νέο περιστατικό, στο οποίο ζητήθηκε ασθενοφόρο, χωρίς αυτό να είναι διαθέσιμο.

«Χθες στις 4:00 δέχτηκε κλήση το Κέντρο Υγείας και ζητήσανε ασθενοφόρο για άνθρωπο που είχε πέσει σε κώμα λόγω υπογλυκαιμικού σοκ. Και απάντησαν ότι δεν είχαν οδηγό για το ασθενοφόρο», κατήγγειλε.

«Αν συμβούν δύο περιστατικά ταυτόχρονα, πρέπει να επιλέξεις»

Η Μαρία Μερκούρη έθεσε και το ενδεχόμενο δύο ταυτόχρονων περιστατικών στο νησί.

«Εάν συμβούν δύο περιστατικά ταυτόχρονα, τι λες; Θα πρέπει να επιλέξεις; Αν το ένα είναι στη μία πλευρά και το άλλο στην άλλη, πρέπει να διαλέξεις», είπε.

Όπως τόνισε, στην περίπτωση της γυναίκας που κατέληξε, υπήρχαν άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να τη σώσουν.

«Ξέρετε τι είναι τέσσερις γιατροί με απινιδωτή να προσπαθούν να κρατήσουν μία γυναίκα στη ζωή μία ώρα και 20 λεπτά; Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε», ανέφερε.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι η ίδια είναι πιστοποιημένη στις πρώτες βοήθειες, όπως και ο γιος της, ενώ στην παραλία υπήρχε απινιδωτής και τελικά βρέθηκαν τέσσερις γιατροί.

«Όλα συνέτειναν, παρά την τραγική κατάληξη, στο να έχει η γυναίκα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η Μαρία είναι πιστοποιημένη στις πρώτες βοήθειες, ο γιος της επίσης, βρέθηκε απινιδωτής και υπήρχαν τέσσερις γιατροί», σχολιάστηκε χαρακτηριστικά.

Η ίδια χαρακτήρισε την κατάσταση «μη κανονική» και εξέφρασε την ανησυχία της για την ασφάλεια των χιλιάδων ανθρώπων που επισκέπτονται την Αίγινα.

«Χιλιάδες κόσμου χωρίς ασθενοφόρο. Και ψαχνόμαστε για ακόμη μία φορά για το αν έχει ασθενοφόρο, αν θα πάει γιατρός», είπε.

Τέλος, υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχε ζητηθεί η δημιουργία ΕΚΑΒ με διασώστες στο νησί, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάργηση της θέσης αντιδημάρχου Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

«Η κατάσταση θα μπορούσε να συμβεί σε μένα, στον κύριο Νήφλη, στους δέκα φίλους μας, σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.

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