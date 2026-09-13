Αίγινα: Γυναίκα πέθανε στην παραλία - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά περιμένοντας ασθενοφόρο (βίντεο)

Μία γυναίκα πέθανε στην παραλία Κλήμα στην Αίγινα με τους λουόμενους να προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ επί περίπου 50 λεπτά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο του Mega, λουόμενοι ξεκίνησαν αμέσως να κάνουν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα, καλώντας παράλληλα την Αστυνομία, το Λιμενικό και το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, προκειμένο0υ να σπεύσει κάποιος γιατρός για τις πρώτες βοήθειες και ασθενοφόρο. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, το ασθενοφόρο έφθασε στην παραλία μετά από 55 λεπτά και ενώ οι λουόμενοι προσπαθούσαν να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντας ΚΑΡΠΑ, ωστόσο ήταν πλέον αργά. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι το Κέντρο Υγείας απέχει από την εν λόγω παραλία περίπου 25 λεπτά.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, είπε: «Στη 1:00 αντιλήφθηκα, ότι κάτι συμβαίνει στις ξαπλώστρες. Πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο και θα δούνε τι θα κάνουν. Τους πήρα ξανά. Πήρα στην αστυνομία, όπου μου είπαν θα στείλουν περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή, γιατί τον έχουν κλέψει και δεν υπάρχει στο χωριό. Πήραμε και το Λιμενικό. Πήγε 2 παρά 10 όταν έφτασε το ασθενοφόρο, 5 λεπτά πιο πριν είχε φτάσει το Λιμενικό με έναν γιατρό. Από ένα σκάφος, ιδιωτικό, έστειλαν έναν απινιδωτή γιατί είδαν τι συνέβη. Μία φίλη μου που πήρε και αυτή στο Κέντρο Υγεία της απάντησαν “τα παράπονα της στο υπουργείο”. Ο γιατρός μας είπε να την πάμε εμείς στο Κέντρο Υγείας. Είναι οργανωμένη παραλία και δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης ούτε απινιδωτής. Είναι ντροπή. Όσοι ήταν εκεί έκαναν ΚΑΡΠΑ».

Σύμφωνα με τα nea.gr, από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, η άτυπη ενημέρωση είναι, όχι ότι δεν υπήρχε οδηγός, αλλά ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο Κέντρο Υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών να συνοδεύσει το ασθενοφόρο.

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