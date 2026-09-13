Θήβα: Εξανάγκαζαν εργάτες γης σε αδιάλειπτη εργασία χωρίς να τους καταβάλουν δεδουλευμένα

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Για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών συνελήφθη αλλοδαπός, το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων.

Από την αστυνομική έρευνα, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός σε οικία περιοχής της Βοιωτίας 8 αλλοδαπών οι οποίοι τελούσαν υπό συστηματική εργασιακή εκμετάλλευση.

Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, εξανάγκαζαν τα θύματα σε αδιάλειπτη εργασία, ως εργάτες γης, χωρίς να τους καταβάλουν τα δεδουλευμένα, χωρίς να τους χορηγούν ημερήσιες αναπαύσεις και επιπλέον προέβαιναν στην παρακράτηση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη Έδρα Θηβών.

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