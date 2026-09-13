Στιγμές πανικού σε πτήση της Τurkish Airlines: Πιλότος προσπαθεί να προσγειώσει αεροπλάνο μέσα σε καταιγίδα (βίντεο)

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Στιγμές πανικού επικράτησαν σε πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Τύνιδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν το πλήρωμα του Airbus A321 επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει το αεροδρόμιο Τύνιδα-Καρχηδόνα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διαδικασία προσγείωσης.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή δυσχαίρεναν το έργο των πιλότων, με αποτέλεσμα, μετά την τρίτη προσπάθεια, να αποφασιστεί η εκτροπή της πτήσης προς ασφαλέστερο αεροδρόμιο.

🚨Türbülansın şiddeti uçakta böyle hissedildi! ✈️







Kabin bir anda sarsıntıyla âdeta beşik gibi sallanırken ışıkların da titremesi yolculara korku dolu anlar yaşattı.







Kimse tek kelime etmedi…







Herkes koltuğunda sessizce otururken, kabinde adeta “sessiz çığlık” yaşandı.… pic.twitter.com/MBideobTQb — herdem_aviation (@muratherdemm) September 12, 2026





Εν τέλει, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Enfidha-Hammamet, όπου τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση που επικράτησε στην καμπίνα κατά τη διάρκεια των επαναλαμβανόμενων προσπαθειών προσγείωσης.

Σε ορισμένα από τα βίντεο, επιβάτες εμφανίζονται ιδιαίτερα αναστατωμένοι, καθώς οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και οι διαδοχικές προσεγγίσεις προκάλεσαν στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος.

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