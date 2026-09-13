Κρήτη: "Καλό ταξίδι Ρενάτα" - Θλίψη για την 19χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

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Στα μαύρα ντύθηκαν για ακόμα μία φορά τα Χανιά, θρηνώντας για την 19χρονη Ρενάτα, που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Χαλέπα.

Η μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε η κοπέλα, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια σε πεζοδρόμιο, όπου ανετράπη.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 02.30 τα ξημερώματα, στην οδό Κ. Μητσοτάκη, στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη.

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(η μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε η άτυχη κοπέλα)

Η είδηση για τον πρόωρο χαμό της 19χρονης πάγωσε συγγενείς και φίλους.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά:

Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα. Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά».

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