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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Κλείνει για 4 ημέρες ο δρόμος στη γέφυρα Ξηροποτάμου

κολωνάκια
clock 10:08 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λόγω εργασιών καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Τ6 Ξηροποταμου στη Χ.Θ. 8+300, θα πραγματοποιηθεί ολική διακοπή κυκλοφορίας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ  από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 (6:00πμ) έως και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026(06:00πμ), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η AKTOR.

Στο διάστημα αυτό τα συνεργεία  θα εκτελούν εργασίες όλο το 24ωρο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Η κυκλοφορία των ΙΧ, λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12ton, θα εκτελείται κανονικά μέσω της ΠΕΟ (ρεύμα Αγ. Νικολάου προς Ηράκλειο) και μέσω ΠΕΟ – Λακωνίων – Κόμβου Κριτσας (ρεύμα Από Νεάπολη προς Αγ. Νικόλαο).

Τα οχήματα άνω των 12 τόνων, θα εξυπηρετούνται εκτάκτως, μέσω της περιφερειακής Οδού Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Βιάννου – Ιεράπετρας – Παχιάς Άμμου - Αγ. Νικολάου.

Σχετική πληροφοριακή σήμανση θα τοποθετηθεί σε καίρια σημεία της Οδού. 

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