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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έδειξε πλαστή ταυτότητα για να του σερβιριστεί αλκοόλ

μπαρ ποτό
clock 09:13 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με χειροπέδες κατέληξε ένας 16χρονος, ο οποίος πιάστηκε... με το ποτό στο χέρι, σε κατάστημα υγεινομικού ενδιαφέροντος στα Χανιά, κατά τη διάρκεια ελέγχου μικτού κλιμακίου, χθες το βράδυ (Σάββατο 12/9).

Η παράβαση δεν αφορούσε στην κατανάλωση αλκοόλ, αλλά στο γεγονός ότι παρουσίασε πλαστή ταυτότητα προκειμένου να του σερβιριστεί αλκοολούχο ποτό στο συγκεκριμένο μπαρ!

Συνελήφθησαν επίσης ο 26χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, όπως και η μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας.

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Επίσης στο Ηράκλειο, μία 15χρονη διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο είχε προμηθευτεί από μίνι μάρκετ. Η ανήλικη μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησε από το νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ο 35χρονος ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ.

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