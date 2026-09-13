Κρήτη: Έδειξε πλαστή ταυτότητα για να του σερβιριστεί αλκοόλ

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Με χειροπέδες κατέληξε ένας 16χρονος, ο οποίος πιάστηκε... με το ποτό στο χέρι, σε κατάστημα υγεινομικού ενδιαφέροντος στα Χανιά, κατά τη διάρκεια ελέγχου μικτού κλιμακίου, χθες το βράδυ (Σάββατο 12/9).

Η παράβαση δεν αφορούσε στην κατανάλωση αλκοόλ, αλλά στο γεγονός ότι παρουσίασε πλαστή ταυτότητα προκειμένου να του σερβιριστεί αλκοολούχο ποτό στο συγκεκριμένο μπαρ!

Συνελήφθησαν επίσης ο 26χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, όπως και η μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας.

Περιστατικό μέθης ανηλίκου και στο Ηράκλειο

Επίσης στο Ηράκλειο, μία 15χρονη διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο είχε προμηθευτεί από μίνι μάρκετ. Η ανήλικη μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησε από το νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ο 35χρονος ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ.

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