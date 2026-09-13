Μαρινάκης για ομιλία Ανδρουλάκη: Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση

«Απ’ όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας σκληρή κριτική στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσίασε σειρά υποσχέσεων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, αλλά και προτάσεις για πολιτικές που, όπως υποστήριξε, εφαρμόζονται ήδη από την κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ειδικότερα στις προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, υποστηρίζοντας ότι «υποσχέθηκε, για παράδειγμα, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που, όμως, ήδη υπάρχουν και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, τα οποία επίσης εφαρμόζονται».

Ανάλογη κριτική άσκησε και για τις εξαγγελίες στον χώρο της Υγείας. Όπως ανέφερε, ο κ. Ανδρουλάκης «έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει και σύγχρονες υποδομές σε νοσοκομεία, όταν υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης».

Αναφερόμενος στην Παιδεία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «μίλησε για Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, όταν η κυβέρνηση ήδη έχει ανοίξει τον διάλογο για την αναμόρφωση του σχολείου».

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και ειδικότερα του άρθρου 86, επισημαίνοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης «δήλωσε ότι θα αλλάξει στην Αναθεωρητική Βουλή το άρθρο 86, αλλά στην τρέχουσα Βουλή το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία την Αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε επίσης τις οικονομικές εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι «υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη χωρίς, βέβαια, για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι από την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απουσίαζε η συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση διακυβέρνησης: «Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μαζωνάκης: Την Κυριακή (13/9) στις 19:30 το λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας

Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: 13ος μισθός και 13η σύνταξη, κατάργηση του 13ωρου, μείωση 30% στο ρεύμα

Φοιτητική στέγη: «Φωτιά» στα ενοίκια – Αύξηση 119% στο Ηράκλειο σε 10 χρόνια