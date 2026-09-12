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GOSSIP - LIFESTYLE

Λένα Ζευγαρά: Ξέσπασε σε κλάματα τραγουδώντας Μαζωνάκη

ζ
clock 22:00 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Λένα Ζευγαρά θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από ένα από τα τραγούδια του. Έτσι σε live εμφάνισή της επέλεξε να ερμηνεύσει το «Εμένα πες μου ποιος», όμως η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το τραγούδι.

Η τραγουδίστρια  λύγισε πάνω στη σκηνή και ξέσπασε σε κλάματα και τα δάκρυα δεν της επέτρεψαν να ολοκληρώσει την ερμηνεία.

Κάποια στιγμή, μέσα στη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, σήκωσε το βλέμμα της προς τον ουρανό και φώναξε «αλό», έναν χαρακτηριστικό τρόπο επικοινωνίας που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

A post shared by chris_michailidis (@chris_michailidiss)

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Λένα Ζευγαρά Γιώργος Μαζωνάκης
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