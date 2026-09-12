Τριετίες: Ποιοι εργαζόμενοι θα πάρουν αύξηση το 2027

Διπλή αύξηση στις αποδοχές τους μπορούν να δουν μέσα στο 2027 χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα συμπέσει χρονικά με την πρώτη μεγάλη «φουρνιά» εργαζομένων που συμπληρώνει τριετία μετά το ξεπάγωμα της προϋπηρεσίας.

Το 2027 αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη χρονιά κατά την οποία αρχίζει να γίνεται αισθητή στην αγορά εργασίας η επαναφορά των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024. Όσοι ξεκίνησαν τότε να «χτίζουν» αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία θα συμπληρώσουν σταδιακά τα τρία χρόνια που απαιτούνται για την πρώτη μισθολογική ωρίμανση.

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας σημαίνει προσαύξηση 10%.

Από τα 920 στα 1.056 ευρώ

Με τον κατώτατο μισθό να βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ, η πρώτη τριετία αντιστοιχεί σε προσαύξηση 92 ευρώ, ανεβάζοντας τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές στα 1.012 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος υπολογισμός, όμως, θα αλλάξει από την 1η Απριλίου 2027, όταν αναμένεται η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 960 ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το επίπεδο, εργαζόμενος που δικαιούται μία τριετία θα λαμβάνει προσαύξηση 96 ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνολικές μεικτές αποδοχές του να διαμορφώνονται στα 1.056 ευρώ.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικούς μηχανισμούς αύξησης: από τη μία την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και από την άλλη την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας.

Ποιοι αρχίζουν να κατοχυρώνουν τριετία

Το «κλειδί» βρίσκεται στην 1η Ιανουαρίου 2024, ημερομηνία από την οποία ξεκίνησε και πάλι να μετρά ο χρόνος προϋπηρεσίας μετά από σχεδόν 12 χρόνια «παγώματος».

Εργαζόμενος χωρίς αναγνωρισμένη προϋπηρεσία πριν από το 2012, ο οποίος άρχισε να εργάζεται την 1η Ιανουαρίου 2024, συμπληρώνει την πρώτη του τριετία στις αρχές του 2027. Αντίστοιχα, όσοι προσλήφθηκαν αργότερα μέσα στο 2024 θα αποκτούν το σχετικό δικαίωμα όταν συμπληρώνουν τρία χρόνια εργασίας.

Διαφορετική είναι η περίπτωση όσων είχαν ήδη προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Για αυτούς ο χρόνος που είχε κατοχυρωθεί μέχρι τότε δεν χάθηκε. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το «ρολόι» άρχισε ξανά να μετρά από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει.

Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος που πριν από το πάγωμα βρισκόταν κοντά στη συμπλήρωση μιας τριετίας μπορεί να κατοχυρώσει την αντίστοιχη προσαύξηση νωρίτερα από κάποιον που ξεκίνησε να συγκεντρώνει προϋπηρεσία από μηδενική βάση το 2024.

Έως 30% η προσαύξηση

Για τους υπαλλήλους προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε συμπληρωμένη τριετία, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες. Συνεπώς, η συνολική προσαύξηση μπορεί να φθάσει έως το 30%.

Οι τριετίες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, καθώς η προσαύξηση υπολογίζεται πάνω στο εκάστοτε επίπεδό του.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή τοποθετείται στο 2028, όταν προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού, με την αναπροσαρμογή του να συνδέεται περισσότερο με αντικειμενικούς δείκτες, όπως η πορεία των μισθών και της οικονομίας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός στόχος προβλέπει κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2028. Σε ένα τέτοιο επίπεδο, εργαζόμενος που έχει κατοχυρώσει μία τριετία θα φτάνει στα 1.100 ευρώ μεικτά, ενώ με δύο ή τρεις τριετίες η προσαύξηση θα είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη.

Έτσι, από το 2027 οι τριετίες επιστρέφουν ουσιαστικά στο προσκήνιο των μισθολογικών αυξήσεων, με όλο και περισσότερους εργαζομένους να αποκτούν σταδιακά δικαίωμα στις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας.

Πηγή: newsbeast.gr

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