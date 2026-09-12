Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Τα παλικάρια του Κόντη άλωσαν το Καραϊσκάκη

Ο ΟΦΗ κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση νίκησε μέσα στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό με 1-0 με το όμορφο γκολ του Κόντρο στο 66' κι έπιασε Παναθηναϊκο και Παναιτωλικό στην κορυφή της Super League. Ήταν η πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά από 19 σερί ήττες από τον Ολυμπιακό και η πρώτη εκτός έδρας επί των ερυθρόλευκων μετά από 36 χρόνια και το εκπληκτικό 5-4.

Η Κρητική ομάδα έφτασε στην τεράστια νίκη χωρίς τον Νους και Αποστολάκη, που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Χρήστο Κόντη. Οι οπαδοι του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν τους παίκτες τους ενω πολλές φορές φώναξαν ρυθμικά το όνομα του πρώην τεχνικού τους, Χοσ΄΄ε λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή και πίεζε ψηλά από τα πρώτα λεπτά, όμως δυσκολευόταν να βρει λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί μάλιστα είχαν δύο γκολ που δεν μέτρησαν ως οφσάιντ, ενώ στο 38’ ο Φούντας σημάδεψε το δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Πειραιώτες συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ, χωρίς όμως να έχουν καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Και τελικά, κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα.

Στο 66’, ο Αθανασίου βρήκε τον Κόντρο μέσα στην περιοχή και εκείνος με δυνατό σουτ νίκησε τον Ορτέγκα, γράφοντας το 1-0 και «παγώνοντας» το Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Αλγκουαθίλ να προχωρά σε αλλαγές, όμως ο ΟΦΗ κράτησε μέχρι τέλους το πολύτιμο προβάδισμα και έφυγε από τον Πειραιά με ένα σπουδαίο τρίποντο.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη χειρότερα για τους Πειραιώτες στο 80′, καθώς από σέντρα του Αθανασίου ο Πιρόλα στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ, βλέποντας την τελευταία στιγμή τον Ορτέγκα να διώχνει ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Οι παίκτες του Κόντη παρουσίασαν εξαιρετική αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα στις αντεπιθέσεις, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε μια οδυνηρή εντός έδρας ήττα.

Γκολ: 66′ Κόντρο (ΟΦΗ)

Κίτρινες: Πιρόλα (Ολυμπιακός)

Κόκκινες:

Δοκάρια: 38′ Φούντας (ΟΦΗ)

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα (75′ Σα), Φρόιλερ (68′ Έσε), Τσικίνιο (83′), Φορτούνης (75′ Μπέιλι), Ζότα, Γκονσάλες (68′ Γιάρεμτσουκ)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Νικολάου (13′ λ.τ. Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος (70′ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (78′ Καραχάλιος), Φουντας (78′ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ, Κόντρο (70′ Χατζηγιοβάνης)