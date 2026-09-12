BRICS: Κοινό ανακοινωθέν με αιχμές για τη Μέση Ανατολή και τους δασμούς

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Κοινό ανακοινωθέν με σαφείς αναφορές στις διεθνείς εξελίξεις υιοθέτησαν οι ηγέτες των BRICS, ολοκληρώνοντας τη Σύνοδο Κορυφής στο Νέο Δελχί.

Στη «Διακήρυξη του Νέου Δελχί» εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ζητούν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, διάλογο και διπλωματική επίλυση των διαφορών.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποφεύγονται ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και επηρεάζουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Οι χώρες των BRICS στρέφουν τα πυρά τους και στην οικονομική πολιτική, εκφράζοντας αντίθεση στους μονομερείς δασμούς και τα περιοριστικά οικονομικά μέτρα.

Στο ανακοινωθέν δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών σε οικονομία, εμπόριο και ενέργεια, ενώ παράλληλα διατυπώνεται η θέση για μια πιο πολυπολική διεθνή τάξη, με μεγαλύτερη εκπροσώπηση και επιρροή των αναπτυσσόμενων χωρών στους παγκόσμιους θεσμούς.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Σάλος με τους νέους βουλευτές του AfD -Πρώην πράκτορας της Stasi, πρώην πορνοστάρ και διασυνδέσεις με νεοναζί

«Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία»: Η προειδοποίηση Πούτιν προς την Ευρώπη