Γερμανία: Σάλος με τους νέους βουλευτές του AfD -Πρώην πράκτορας της Stasi, πρώην πορνοστάρ και διασυνδέσεις με νεοναζί

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Η ιστορική εκλογική νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ συνοδεύεται ήδη από έναν νέο πονοκέφαλο για την ακροδεξιά γερμανική παράταξη: τα αμφιλεγόμενα βιογραφικά ορισμένων από τους 39 νεοεκλεγέντες βουλευτές της.

Η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών έρχεται την ώρα που το AfD επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τη νίκη του και να διεκδικήσει κυβερνητικό ρόλο.

Δύο βουλευτές υπό έρευνα για ακροδεξιά νεοπαγανιστική οργάνωση

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες σε βάρος δύο νεοεκλεγέντων βουλευτών του AfD.

Οι δύο άνδρες ερευνώνται για το εάν επιχείρησαν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα της Artgemeinschaft, μιας απαγορευμένης ακροδεξιάς νεοπαγανιστικής οργάνωσης που είχε συνδεθεί με εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο νεότερος εκ των δύο ερευνάται επιπλέον για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αμφότεροι αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο βουλευτής που είχε παίξει σε ταινίες πορνό

Αίσθηση προκαλεί και η περίπτωση ενός άλλου βουλευτή του AfD.

Όταν τοπική εφημερίδα αποκάλυψε ότι είχε συμμετάσχει σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, ο ίδιος αμφισβήτησε την πληροφορία. Ωστόσο, δικαστήριο επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι είχε πράγματι εργαστεί ως ηθοποιός σε ταινίες του είδους.

Το παρελθόν του δεν σταματά εκεί. Έχει καταδικαστεί για την κλοπή μεγάλης ποσότητας κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Die Zeit», είχε αποβληθεί από πανεπιστήμιο επειδή είχε παραποιήσει το απολυτήριο λυκείου του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι επανεισήχθη στο πανεπιστήμιο έπειτα από δικαστική προσφυγή.

Από τη Stasi στο κοινοβούλιο

Ακόμη μεγαλύτερο συμβολικό βάρος έχει η εκλογή ενός 78χρονου πρώην αξιωματικού της Stasi.

Ο άνδρας εξελέγη απευθείας στην εκλογική του περιφέρεια και έχει παραδεχθεί ότι εργάστηκε για το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

Αντικείμενό του ήταν, μεταξύ άλλων, πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη χώρα.

Η παρουσία του στο νέο κοινοβούλιο έχει προκαλέσει την αντίδραση οργανώσεων που εκπροσωπούν θύματα της δικτατορίας της Ανατολικής Γερμανίας.

Στο στόχαστρο και οι σχέσεις βουλευτών του AfD με ακροδεξιά δίκτυα

Έρευνα του ZDF αποκάλυψε παράλληλα ότι ορισμένοι βουλευτές του AfD που συμμετείχαν ήδη στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν σχέσεις με ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόσωπα που φέρονται να είχαν διατελέσει μέλη της Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), οργάνωσης που αργότερα απαγορεύτηκε από τις γερμανικές Αρχές.

Ένα από τα στελέχη μάλιστα είχε διατελέσει επικεφαλής της.

Παράλληλα, σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD έχει γράψει βιογραφία που έχει χαρακτηριστεί ως «ύμνος στον εθνικοσοσιαλισμό».

Στους νέους βουλευτές περιλαμβάνονται ακόμη πρόσωπα με φιλορωσικές διασυνδέσεις, ενώ ορισμένοι έχουν πραγματοποιήσει επαφές με μέλη του κινήματος MAGA στην Ουάσιγκτον.

«Τα κακά παιδιά», λέει ο Ζίγκμουντ

Ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, επανεξελέγη ομόφωνα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Όταν ρωτήθηκε για τα αμφιλεγόμενα βιογραφικά και ειδικά για τους δύο βουλευτές που βρίσκονται υπό έρευνα, απάντησε με χιουμοριστικό τόνο, αποκαλώντας τους «τα κακά παιδιά».

«Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε», ανέφερε.

Το AfD έχει πλέον μπροστά του το δύσκολο στοίχημα να μετατρέψει την ιστορική του εκλογική επιτυχία στη Σαξονία-Άνχαλτ σε πραγματική πολιτική επιρροή, ενώ οι αποκαλύψεις για το παρελθόν και τις διασυνδέσεις ορισμένων εκλεγμένων στελεχών του αναμένεται να εντείνουν την πίεση προς το κόμμα.

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