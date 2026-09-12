Γονίδης: "Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους"

Ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Είπαμε;" και ο ίδιος αναγνώρισε ότι με τα λάθη του έχει πληγώσει ανθρώπους. Υπάρχουν στιγμές, μάλιστα, που νιώθει πιο αμαρτωλός από όλους του άλλους.

«Εγώ είχα κατάθλιψη. Δεν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή. Το χιούμορ και η προσευχή με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο Χριστός θέλει χαρά, αγάπη, ζωή. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου χειρότερο από όλους κάποιες φορές. Ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλο τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό. Έχω κάνει αμαρτίες απέναντι στον εαυτό μου, έχω πληγώσει ανθρώπους, έχω πληγωθεί κι έχω πληγώσει. Ό,τι σπέρνεις θερίζει», εξομολογήθηκε

«Αυτοί που με βλέπουν στην αρχή, νομίζουν ότι είμαι απρόσιτος και ότι είναι δύσκολο να με πλησιάσεις, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολύ εύκολο να με πλησιάσεις αρκεί αυτό που θα κάνεις, να έχει ειλικρίνεια και να είναι αυθεντικό», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Κονταρός: «Ο Μαζωνάκης ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής, έφυγε ένας περήφανος Κρητικός»

Μεταξά: «Όταν χώρισα και έπεσαν όλοι να με φάνε, σκέφτηκα ότι αφού με κράζουν, θα κάνω αυτό που θέλω»