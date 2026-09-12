Συγκίνηση στην Πορεία Μνήμης στον Αμιρά με την παρουσία μαθητών από τη Βιάννο και τη Λάρισα

Με έντονο το παιδικό στοιχείο πραγματοποιήθηκε και φέτος - το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου - η φετινή Πορεία Μνήμης και Δικαιοσύνης στον Αμιρά Βιάννου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η Επέτειο από το Ολοκαύτωμα, μιας και στην πορεία μετείχαν μαθητές από τη Βιάννο και τη Λάρισα.

Συγκεκριμένα μαθητές του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας και του Γυμνασίου Βιάννου, μαζί με τη συμμετοχή επιζώντων του Ολοκαυτώματος της Βιάννου, μελών οικογενειών θυμάτων, συναγωνιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πολιτών, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και μετείχαν στην πορεία που έγινε από την πλατεία του Αμιρά προς τον τόπο μαζικής και βάρβαρης δολοφονίας αμάχων στην τοποθεσία Αμπέλια, στα Μελιανά.

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Ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία και η αφήγηση των διασωθέντων από τις βαρβαρότητες των Ναζί, κ. Λεωνίδα Ποντικάκη - 94 ετών - και κ. Στυλιανού Μαθιουδάκη - 97 ετών- οι οποίοι με συγκινητικό και γλαφυρό τρόπο περιέγραψαν όσα βίωσαν τότε.

Τους μαθητές και όλους τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της παρουσίας ειδικά των μαθητών που επιβεβαιώνει ότι η ιστορική μνήμη παραμένει άσβεστη.

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«Τα παιδιά με την παρουσία τους στη φετινή Πορεία Μνήμης και Δικαιοσύνης μας συγκίνησαν όλους, δίνοντας έναν ξεχωριστό συμβολισμό στην εκδήλωση που ανέδειξε τη δύναμη της ιστορικής μνήμης. Νέα παιδιά περπάτησαν στον τόπο της θυσίας των προγόνων μας, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η γνώση της Ιστορίας περνά στις επόμενες γενιές.

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Η παρουσία των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους, μας υπενθυμίζει ότι η ιστορική αλήθεια πρέπει να διδάσκεται και να μεταδίδεται, ειδικά όταν πρόκειται για τραγικά γεγονότα, όπως αυτά που καταγράφηκαν το Σεπτέμβριο του 1943, τα οποία παραμένουν άσβεστα στο μυαλό όλων», επισήμανε ο κ. Μπαριτάκης.

Μετά το τέλος της Πορείας Μνήμης, ακολούθησε συζήτηση για τα Ολοκαυτώματα και τις γερμανικές αποζημιώσεις.

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Εισηγητές στη διάρκεια της συζήτησης ήταν ο Αρκάντιους Μούλαρτσικ, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην Αν. Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, υπεύθυνος για τις Γερμανικές Επανορθώσεις, ο Δημήτρης Κούρτης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Γιώργος Καλογεράκης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

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Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρενέβησαν: η Heike Hänsel, πρώην βουλευτής στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, εισηγήτρια του DieLinke για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις και οι Δήμαρχοι Μαρτυρικών Δήμων της Κρήτης Φραγκούλης Εμμανουήλ (Ιεράπετρας) και Σωκράτης Κεφαλογιάννης (Ανωγείων) που συνεχάρησαν άπαντες για την εκδήλωση, τονίζοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν καθοριστικά στη διάσωση και διατήρηση της ιστορικής μνήμης και αλήθειας.

Σημειώνεται ότι το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων: οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Βιάννου Χαράλαμπος Κονδυλάκης, Θεόδωρος Καρτσάκης και Μιχάλης Παπαδήμας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανόλης Κονδυλάκης, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου Αριστομένης Αριστομένης Συγγελάκης και ο Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης

Η βραδιά έκλεισε με τη συναυλία από τη διασχολική χορωδία των 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας και τη συναυλία από τη Δημοτική Χορωδία «Στάθης Μάστορας». Ενώ άλλη μια συγκινητική στιγμή ήταν όταν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βιάννου απήγγειλαν ποιήματα και στίχους που είχαν γράψει τα ίδια και που ήταν αφιερωμένοι στο Ολοκαύτωμα.

Επισημαίνεται ότι οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης θα συνεχιστούν σήμερα στις 8 μμ, στο Πανδημοτικό Ηρώο στην θέση Σελί του Αμιρά, ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα έχουμε την κορύφωση τους, ξανά στο Πανδημοτικό Ηρώο στον Αμιρά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

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