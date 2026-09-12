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H Lady Gaga έγινε μητέρα

lady gaga
clock 16:00 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη ζωή της βιώνει η Lady Gaga, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Η 40χρονη σταρ και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το People. Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι εκπρόσωποι της Gaga δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την είδηση.

Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φαίνεται η ίδια να κάνει βόλτα με το νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά της.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

Το 2024 η Lady Gaga αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι η σχέση τους είχε περάσει σε ένα νέο, πιο σοβαρό στάδιο.

Έναν χρόνο αργότερα, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει πως η μητρότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τον «επόμενο πρωταγωνιστικό της ρόλο».

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Lady Gaga Μητέρα
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