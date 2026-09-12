«Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία»: Η προειδοποίηση Πούτιν προς την Ευρώπη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Την δική του ερμηνεία για την ισχυρή επίδοση που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό κόμμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος παράλληλα προειδοποίησε κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος ηγέτης συνέδεσε την εκλογική νίκη του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος με λάθη δυτικών χωρών. Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία.

Η νίκη της AfD

Η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σ’ αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.

Ο Πούτιν βρίσκεται στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS αυτό το σαββατοκύριακο.

Προειδοποίηση προς την Ευρώπη

Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουσθεί μαζί τους, δήλωσε ακόμα ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Ωστόσο ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση.

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», δήλωσε ο Πούτιν.

«Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έως 70% επιδότηση για αγροτικές επενδύσεις στην Κρήτη – Στα 21,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα – Οι βασικές προτάσεις και οι δεσμεύσεις