Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα – Οι βασικές προτάσεις και οι δεσμεύσεις

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Με στόχο να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως ολοκληρωμένη κυβερνητική εναλλακτική, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της ΔΕΘ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει το βασικό πλαίσιο του προγράμματος του κόμματος για την οικονομία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του κράτους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του από την καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια, στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και στις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, θα υποστηρίξει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με αύξηση της παραγωγής, ενίσχυση των εξαγωγών και δημιουργία σταθερών και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Τα επτά πρώτα νομοσχέδια

Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αναμένεται να αποτελέσει η δέσμευση για επτά νομοσχέδια μέσα στο πρώτο εξάμηνο μιας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς, την εργασία και τους μισθούς, την παραγωγή και τις επενδύσεις, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη και το δημογραφικό, τη δημόσια Υγεία και Παιδεία, αλλά και την αξιοκρατία και τη λογοδοσία στο Δημόσιο.

Ακρίβεια και εισοδήματα

Στο μέτωπο της ακρίβειας, το ΠΑΣΟΚ προτείνει αυστηρότερους ελέγχους στις ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών και αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις καταχρηστικών πρακτικών.

Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης σε περιπτώσεις υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές, ενώ προτείνεται η επανασύσταση Μονάδας Χαρτογράφησης της Αγοράς, με αξιοποίηση δεδομένων από το Παρατηρητήριο Τιμών και ψηφιακά εργαλεία.

Στο εισόδημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επαναλάβει τη θέση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών να μην οδηγούν αυτόματα σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η πρόταση για προσωρινή και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Μείωση του ενεργειακού κόστους

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο ενεργειακό κόστος. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θέτει ως στόχο τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Για τον αγροτικό τομέα προτείνεται ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα, ενώ για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία προβλέπεται ένα μόνιμο πλαίσιο σταθερότερου ενεργειακού κόστους.

Εργασία, μισθοί και συλλογικές συμβάσεις

Στον τομέα της εργασίας, το ΠΑΣΟΚ προτάσσει την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, προτείνεται η επαναφορά της καθολικής ισχύος των κλαδικών συμβάσεων και της μετενέργειας, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές.

Για τους συνταξιούχους, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επαναφέρει τη δέσμευση για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς και για τη δημιουργία νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Παραγωγή και επενδύσεις

Στο παραγωγικό μοντέλο, το ΠΑΣΟΚ θέτει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ενώ προτείνεται η δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο βασικούς πυλώνες: την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Για τη Golden Visa, το ΠΑΣΟΚ προτείνει αλλαγή του μοντέλου, ώστε οι άδειες διαμονής να συνδέονται περισσότερο με παραγωγικές επενδύσεις και όχι με την αγορά ακινήτων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

Ξεχωριστή θέση στις προτάσεις καταλαμβάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, με επιστροφή στη φορολόγηση βάσει πραγματικών εισοδημάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και του μη μισθολογικού κόστους, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Στέγη και δημογραφικό

Στο ζήτημα της στέγης και του δημογραφικού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των οικογενειών και τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως την ηλικία των τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, προβλέπονται καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, ενίσχυση των ολοήμερων βρεφονηπιακών σταθμών και μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

Ιδιωτικό χρέος και πρώτη κατοικία

Στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρόταση για ισχυρότερη προστασία της πρώτης κατοικίας και αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των funds και των servicers.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται να δίνεται στον δανειολήπτη η δυνατότητα να εξαγοράζει το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει ρυθμίσεις έως 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για κατασχέσεις και τραπεζικές χρεώσεις.

Αλλαγές στο κράτος και διαφάνεια

Στο θεσμικό σκέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, με ενισχυμένο προληπτικό έλεγχο των μεγάλων διαγωνισμών και στόχο τον περιορισμό φαινομένων υπερκοστολόγησης, τεχνητών κατατμήσεων και απευθείας αναθέσεων χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό.

Παράλληλα, προτείνεται πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις, στο 5% των συνολικών πιστώσεων κάθε αναθέτουσας αρχής, με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται, τέλος, να επαναλάβει τη θέση του για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε η διαδικασία για την ποινική ευθύνη των υπουργών να αποκτήσει διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο.

Με την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να δώσει σαφές πολιτικό και προγραμματικό στίγμα, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ως ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης για την επόμενη ημέρα.

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