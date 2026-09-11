ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τον Νοέμβριο λόγω εργασιών – Σε ποιο τμήμα

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Μακράς διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σε τμήμα του ΒΟΑΚ, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, από τις 10 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου 2026 θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 104+200 έως τη χιλιομετρική θέση 106+200.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση. Οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να ακολουθούν τις υποδείξεις της σήμανσης και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία

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