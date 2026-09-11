Μπινιμπέκα Βελ: Το «ελληνικό χωριό» της Ισπανίας που πνίγεται από τον υπερτουρισμό

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Η εικόνα παραπέμπει σε ελληνικό νησί, όμως η Μπινιμπέκα Βελ βρίσκεται στη Μινόρκα της Ισπανίας. Τα κατάλευκα σπίτια, τα στενά σοκάκια και η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της έχουν μετατρέψει τον μικρό οικισμό σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του νησιού.

Μόνο που η μεγάλη δημοφιλία έχει πλέον και ένα βαρύ τίμημα για όσους ζουν εκεί.

Ο οικισμός, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 με έμπνευση από την εικόνα ενός παραδοσιακού ελληνικού χωριού, δέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Περισσότεροι από 800.000 τουρίστες υπολογίζεται ότι περνούν από τα περίπου 165 λευκά σπίτια της Μπινιμπέκα Βελ.

Από ειδυλλιακός προορισμός σε «τουριστική παγίδα»

Για τους επισκέπτες, τα γραφικά σοκάκια αποτελούν ιδανικό σκηνικό για φωτογραφίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τους κατοίκους, όμως, η καθημερινότητα έχει γίνει ολοένα και πιο δύσκολη.

Όπως καταγγέλλουν, ορισμένοι τουρίστες δεν περιορίζονται στους κοινόχρηστους χώρους. Μπαίνουν σε αυλές και μπαλκόνια, κάθονται μπροστά από εισόδους σπιτιών ή ανεβαίνουν σε σκάλες και τοίχους προκειμένου να πετύχουν την «τέλεια» φωτογραφία.

Άλλοι σταματούν στα πολύ στενά περάσματα για να φωτογραφηθούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ακόμη και στην καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων.

Οι κάτοικοι απαντούν με… selfies

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι κάτοικοι έχουν στραφεί στα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναδείξουν το πρόβλημα.

Δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο από περιστατικά που θεωρούν ότι παραβιάζουν την ιδιωτικότητά τους, επιχειρώντας να δείξουν στους επισκέπτες ότι πίσω από το «σκηνικό» των λευκών σπιτιών υπάρχουν πραγματικές κατοικίες και άνθρωποι που ζουν εκεί.

Το βασικό τους μήνυμα δεν είναι ότι οι τουρίστες είναι ανεπιθύμητοι. Ζητούν, όμως, να επισκέπτονται την περιοχή με σεβασμό στους κατοίκους και στην περιουσία τους.

«Δεν είναι θεματικό πάρκο»

Αυτό είναι και το μήνυμα που βρίσκεται στην καρδιά της αντίδρασης των κατοίκων: η Μπινιμπέκα Βελ δεν είναι θεματικό πάρκο.

Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική μπορεί να θυμίζει σκηνικό διακοπών, όμως τα σπίτια δεν είναι τουριστικά σκηνικά. Είναι οι κατοικίες ανθρώπων που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά τις συνέπειες της τεράστιας τουριστικής κίνησης.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει ήδη οδηγήσει στη λήψη περιοριστικών μέτρων, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες παρεμβάσεις για την προστασία της περιοχής.

Η περίπτωση της Μπινιμπέκα Βελ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος του υπερτουρισμού που αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότεροι δημοφιλείς προορισμοί της Μεσογείου.

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