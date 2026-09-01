Όσλο: Απαγορεύει τα «έξυπνα» γυαλιά στα σχολεία!

Ο δήμος του Όσλο απαγόρευσε σήμερα τα «έξυπνα» γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών «σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta», όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ανέφερε ο δήμος σε δελτίο Τύπου.

«Εμείς, ως υπεύθυνοι πολιτικοί, πρέπει να έχουμε το θάρρος να είμαστε ειλικρινείς για αυτό που είναι πραγματικά: μία από τις πιο πλούσιες επιχειρήσεις στον κόσμο λάνσαρε ένα προϊόν το οικονομικό μοντέλο του οποίου συνίσταται εξ ολοκλήρου στο να καθιστά αδύνατο να γνωρίζει ο άλλος ότι καταγράφεται με κάμερα», δήλωσε η αντιδήμαρχος εκπαίδευσης Ζούλι Ρέμεν Μιντγκάρτεν.

«Στο Όσλο, δεν θα δεχθούμε τα παιδιά μας να γίνουν βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση.

Η Μιντγκάρτεν, που εξελέγη με το συντηρητικό κόμμα, επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση η οποία, προς το παρόν, λέει μόνο ότι σκέπτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών και ανακοίνωσε ότι τη συγκρότηση ομάδας ειδικών που θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού.

«Αυτά τα γυαλιά πωλούνται σήμερα στη Νορβηγία, χρησιμοποιούνται σήμερα σε μαθήματα στα νορβηγικά σχολεία, και το πρόβλημα είναι εκεί, τώρα. Το να εξετάζουμε το ζήτημα, δεν είναι δράση», είπε.

Τα «έξυπνα» γυαλιά επιτρέπουν κυρίως σε αυτόν που τα φοράει να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο, να ακούει μουσική, να δέχεται και να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να μεταφράζει σε μια ξένη γλώσσα, να προβάλλει κείμενο ή κάρτες στο οπτικό πεδίο ή ακόμη να διαδρά με έναν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

H Meta ανέπτυξε μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα "έξυπνα" γυαλιά της.

Η απαγόρευση στα σχολεία του Όσλο ανάγεται στις 27 Αυγούστου αλλά η ανακοίνωση αναβλήθηκε για σήμερα λόγω της πολιτικής εκεχειρίας που αποφάσισαν τα νορβηγικά κόμματα μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε' στις 28 Αυγούστου.

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