CL: Ονειρεμένο ντεμπούτο Κόμο και Δουβίκα - Άνετες νίκες για Μπάγερν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με τον Τάσο Δουβίκα να πραγματοποιεί ονειρεμένο ντεμπούτο στο Champions League, η Κόμο νίκησε 4-1 τη Λειψία στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» στη δική της πρεμιέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Έλληνας στράικερ έδωσε την τελική πάσα στον Μπατούρινα για το 1-0 στο 15΄, ενώ πέτυχε ο ίδιος το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 38΄.

Στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ δεν είχε κανένα πρόβλημα εναντίον της «πρωτάρας» Σαμπάχ και «καθάρισε» 4-0 (3-0 από το ημίχρονο), ενώ αντίθετα η Μπάγερν δυσκολεύτηκε για 45 λεπτά απέναντι στη Μπόντο Γκλιμτ, αλλά ξέσπασε στο δεύτερο με πέντε γκολ (5-0)!.

Στην Πράγα η Σλάβια αναζητούσε εναντίον της Λανς την πρώτη νίκη της στο Champions League μετά από 20 αγώνες. Αν και έμεινε με 10 παίκτες από το 49΄ λόγω αποβολής του Κονέτσνι, προηγήθηκε 2-1 στο 88΄, όμως οι Γάλλοι με επική ανατροπή και γκολ στο 90΄ και το 90+3΄ πήραν απίστευτη νίκη 3-2 σε ένα ματς στο οποίο «σφύριξε» ο Έλληνας διαιτητής, Φωτιάς.

Νωρίτερα, χωρίς νικητή και με το ίδιο σκορ (1-1) ολοκληρώθηκαν οι δύο αναμετρήσεις της Αϊτχόφεν με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Φενερμπαχτσέ με τη Ρόμα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα σε αμφότερες, ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν τα γκολ ισοφάρισης στο ίδιο λεπτό του β' ημιχρόνου (48'), χωρίς ν' αλλάξει τίποτα στη συνέχεια των αναμετρήσεων.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση, Σαχτάρ Ντόνετσκ, μπήκε με θετικό αποτέλεσμα στη League Phase κι απέδειξε ότι διαθέτει ένα σύνολο που μπορεί να έχει μία πολύ καλή πορεία. Το συγκρότημα του Αρντά Τουράν προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Μεντόσα, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Ντεστ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η ενδεκάδα της Σαχτάρ που παρέταξε ο Αρντά Τουράν (4-4-2): Ρίζνικ, Μπόνταρ, Μάρλον, Ελίας (66' Τραορέ), Πέδρο Ενρίκε, Ισάκε (89' Κρίσκιβ), Βινίσιους, Ματβιένκο, Οτσερέτκο, Άλισον (89' Φερέιρα), Μεντόσα (66' Μεντόσα).

Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να βλέπει όλο το ματς από τον πάγκο, η Ρόμα έφυγε αήττητη από την Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρ. Ο Κριστάντε στο 39' έβαλε μπροστά στο σκορ του «Ρωωμαίους», για να «γράψει» το τελικό 1-1 ο Μπράουν.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3



(19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0



(21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Ίντερ (Ιταλία) 2-1



(14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)







Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2



(53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2



(47',90'+1 Χάαλαντ)

Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία) 2-3



(12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1



(3',57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1



(20',26',32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)

Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1



(17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ - 58΄ Καμαρά)

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1



(40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ - 17΄ Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1



(27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ - 5΄αυτ. Ινάσιο)

Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1



(75΄ Έντεγκααρντ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-1



(48' Ντεστ - 45'+1 Μεντόσα)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-1



(48' Μπράουν - 39' Κριστάντε)

Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0



(47΄ Μουσιάλα, 61΄ Κέιν, 77΄ Ντέιβις, 83΄, 90+2΄ Ολίσε)

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 4-0



(27΄ Κούνια, 42΄ Φερνάντες, 45΄ Σέσκο, 68΄ Μαρτίνες)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 2-3



(51΄,88΄ Στουρμ - 73΄ Σιμά, 90΄ Ροβέν, 90+3΄ Αγκιλάρ)

Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 4-1



(15΄ Μπατούρινα, 38΄ Δουβίκας, 54΄ Ντιαό, 90΄ Περόνε - 58΄ Μακσίμοβιτς)