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Δήμος Μαλεβιζίου: Νέα σχολική χρονιά με ανανεωμένα και ασφαλή σχολεία

σχολεια μαλεβιζι
clock 20:44 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαλεβιζίου, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες και με βάση τις ανάγκες που είχαν καταγραφεί και υποδειχθεί από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, προχώρησαν σε σειρά παρεμβάσεων και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, με στόχο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε σχολεία ασφαλή, καθαρά και λειτουργικά.

Τον συντονισμό των εργασιών είχε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Μαρίνα Βογιατζή, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους Καθημερινότητας Μανόλη Βίστη, Τεχνικών Έργων Γιάννη Μαρή, Πρασίνου Φάνη Κοκκινάκη και Οικονομικών Βαγγέλη Παρασύρη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, ελαιοχρωματισμοί, επιδιορθώσεις και αποκαταστάσεις φθορών, εργασίες καθαρισμού, περιποίηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου, παρεμβάσεις σε στέγαστρα και σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς και σειρά επιμέρους εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

σχολεια γαζιου

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εκτεταμένη παρέμβαση στο Γυμνάσιο Γαζίου, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υλοποίησης σημαντικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του.

παιγνιδια σχολεια γαζιου

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα παιχνίδια σε σχολικές αυλές νηπιαγωγείων του Δήμου, διαμορφώνοντας πιο όμορφους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους για τα παιδιά.

εξυπνη διαβαση γαζι

Επίσης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των «έξυπνων» διαβάσεων έξω από σχολικά συγκροτήματα, τόσο εντός Γαζίου όσο και στην Τύλισο και τον Κρουσώνα, ενισχύοντας την ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από τα σχολεία.

σχολεια μαλεβιζιου

Η προετοιμασία των σχολικών μονάδων δεν αποτελεί, ωστόσο, μια διαδικασία που ολοκληρώνεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η υλοποίηση παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια αποτελούν μια διαρκή προτεραιότητα για τον Δήμο Μαλεβιζίου.

σχολεια μαλεβιζιου

Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων, ο Δήμος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει άμεσα, όπου και όποτε απαιτείται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των σχολικών υποδομών και τη διασφάλιση ασφαλών, λειτουργικών και ποιοτικών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

σχολεια μαλεβιζιου

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