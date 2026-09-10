Δήμος Μαλεβιζίου: Νέα σχολική χρονιά με ανανεωμένα και ασφαλή σχολεία

Με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαλεβιζίου, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες και με βάση τις ανάγκες που είχαν καταγραφεί και υποδειχθεί από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, προχώρησαν σε σειρά παρεμβάσεων και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, με στόχο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε σχολεία ασφαλή, καθαρά και λειτουργικά.

Τον συντονισμό των εργασιών είχε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Μαρίνα Βογιατζή, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους Καθημερινότητας Μανόλη Βίστη, Τεχνικών Έργων Γιάννη Μαρή, Πρασίνου Φάνη Κοκκινάκη και Οικονομικών Βαγγέλη Παρασύρη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, ελαιοχρωματισμοί, επιδιορθώσεις και αποκαταστάσεις φθορών, εργασίες καθαρισμού, περιποίηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου, παρεμβάσεις σε στέγαστρα και σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς και σειρά επιμέρους εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

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Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εκτεταμένη παρέμβαση στο Γυμνάσιο Γαζίου, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υλοποίησης σημαντικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του.

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Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα παιχνίδια σε σχολικές αυλές νηπιαγωγείων του Δήμου, διαμορφώνοντας πιο όμορφους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους για τα παιδιά.

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Επίσης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των «έξυπνων» διαβάσεων έξω από σχολικά συγκροτήματα, τόσο εντός Γαζίου όσο και στην Τύλισο και τον Κρουσώνα, ενισχύοντας την ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από τα σχολεία.

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Η προετοιμασία των σχολικών μονάδων δεν αποτελεί, ωστόσο, μια διαδικασία που ολοκληρώνεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η υλοποίηση παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια αποτελούν μια διαρκή προτεραιότητα για τον Δήμο Μαλεβιζίου.

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Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων, ο Δήμος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει άμεσα, όπου και όποτε απαιτείται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των σχολικών υποδομών και τη διασφάλιση ασφαλών, λειτουργικών και ποιοτικών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

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