Super League: Πρόταση Αλαφούζου για τις «μικρομεσαίες» ΠΑΕ

Μια πρόταση που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες στη Super League έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος.

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για τη διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ.

Η πρόταση αφορά αποκλειστικά τα επιπλέον χρήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Σε περίπτωση, δηλαδή, που αυξηθεί το ποσό που διατίθεται στις ομάδες από τη φορολογία του στοιχήματος, ο Αλαφούζος προτείνει η πρόσθετη χρηματοδότηση να μοιραστεί στις δέκα ΠΑΕ που δεν ανήκουν στο Big-4.

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν θα συμμετέχουν σε αυτή την κατανομή, σύμφωνα με την πρόταση. Η πρόταση του Αλαφούζου, ωστόσο, δεν αφορά την υπάρχουσα χρηματοδότηση. Το σημερινό μοντέλο δεν αλλάζει με βάση αυτή την εισήγηση.

Η συζήτηση αφορά αποκλειστικά το τι θα συμβεί εφόσον υπάρξει νέα, πρόσθετη χρηματοδότηση. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα επιπλέον χρήματα θα κατευθυνθούν στις δέκα ΠΑΕ εκτός των τεσσάρων μεγαλύτερων, ενισχύοντας ουσιαστικά τις ομάδες που διαθέτουν μικρότερους οικονομικούς πόρους.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε συνέχεια της ευρύτερης συζήτησης που έχει ανοίξει στη Super League για ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής κατανομής. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ήδη καταθέσει πρόταση για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ανακατανομή των εσόδων, με στόχο να μειωθεί η οικονομική απόσταση ανάμεσα στις ομάδες του πρωταθλήματος και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Πλέον, στο τραπέζι μπαίνει και το ζήτημα των χρημάτων από το στοίχημα. Οι δύο προτάσεις εντάσσονται στην ίδια λογική: να αυξηθούν οι πόροι που φτάνουν στις μικρότερες ΠΑΕ και να δημιουργηθούν πιο ισορροπημένες οικονομικές συνθήκες μέσα στο πρωτάθλημα.

Οι ΠΑΕ αποφάσισαν ομόφωνα να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Super League. Εκεί αναμένεται να ανοίξει σε μεγαλύτερο βάθος η συζήτηση για την κεντρική διαχείριση και την ανακατανομή των εσόδων. Το ζητούμενο είναι αν οι προτάσεις για μεγαλύτερη ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων μπορούν να βρουν κοινό έδαφος και, κυρίως, αν θα οδηγήσουν σε ένα νέο μοντέλο κατανομής των εσόδων στη Super League.

Η θέση του Ολυμπιακού

Από την πλευρά του Ολυμπιακού υπήρξε παρέμβαση από τον εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, ο οποίος επισήμανε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

«Δεν είναι δυνατόν ο κ. Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως προέδρου της Super League, ως προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν ο πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω του τηλεοπτικού σταθμού του οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα», είπε και ανέφερε ως παράδειγμα τον Ηρακλή.

Όπως υποστήριξε στη συνέχεια, «υπάρχουν πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της Super League παρακινεί ΠΑΕ να αθετήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις τους. Εφόσον αυτό ισχύει, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Μια τέτοια πρακτική ουσιαστικά βάζει μπουρλότο στο ίδιο το πρωτάθλημα και στρέφεται εναντίον του κύριου τηλεοπτικού συνεργάτη της Super League (εταιρεία per capita) που, σε μια δύσκολη περίοδο, στήριξε οικονομικά το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για τηλεοπτικές συμφωνίες που συνολικά προσφέρουν πάνω από € 60 εκατ. στις ΠΑΕ, με διαφανείς όρους και έδωσαν σε όλες τις ομάδες τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια της ιστορίας τους».

Αναφορικά με την κεντρική διαχείριση, η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όπως είπε ο αξιωματούχος της πειραϊκής ομάδας, «η προηγούμενη προσπάθεια κεντρικής διαχείρισης δεν τορπιλίστηκε από τον Ολυμπιακό. Τορπιλίστηκε επειδή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ζητούσαν περισσότερα χρήματα για τους ίδιους».

Και πρόσθεσε: «Η φιλοσοφία της κεντρικής διαχείρισης είναι απλή: δεν μπαίνεις σε αυτήν απαιτώντας πρώτα πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρεις. Συμφωνείς πρώτα σε έναν αντικειμενικό και διαφανή μηχανισμό κατανομής των συνολικών εσόδων. Γι' αυτό κάνουμε σήμερα μια ξεκάθαρη πρόταση: καλούμε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων που να ενισχύει πραγματικά τις μικρότερες ΠΑΕ».

Αν η πρόταση είναι αντικειμενική και εφαρμόζεται με τους ίδιους κανόνες σε όλους, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεσμεύεται να την προσυπογράψει, με μία προϋπόθεση: οποιαδήποτε μείωση των εσόδων των μεγάλων ΠΑΕ πρέπει να είναι αναλογική με την εμπορική αξία των συμβολαίων τους.

«Δεν μπορεί ο κ. Αλαφούζος να εμφανίζεται ότι μοιράζει χρήματα στις μικρότερες ομάδες, όταν στην πραγματικότητα μοιράζει τα χρήματα του Ολυμπιακού προς όφελος του Παναθηναϊκού. Και η βάση σύγκρισης πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική: τα ποσά που η ελεύθερη αγορά ήταν διατεθειμένη να καταβάλει σε κάθε ΠΑΕ», πρόσθεσε ο Κώστας Καραπαπάς.

Τα χρήματα από το Στοίχημα



Ως προς το θέμα των χρημάτων που λαμβάνουν οι ΠΑΕ από το Στοίχημα, ο Ολυμπιακός ζήτησε επίσης συγκεκριμένη τοποθέτηση από τον πρόεδρο της Super League, καθώς από πέρυσι υπήρχε δέσμευση της Πολιτείας για τουλάχιστον διπλασιασμό των χρημάτων από τη φορολογία του στοιχήματος.

«Κύριε Αλαφούζο, δεδομένης και της καλής σχέσης με την κυβέρνηση που ο ίδιος προβάλλετε, περιμένουμε από εσάς ως πρόεδρο της Super League να διεκδικήσετε την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Για εμάς, τα 3,5 εκατ. ανά ΠΑΕ πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης και όχι το ανώτατο όριο», είπε ο Καραπαπάς.

«Και ελπίζουμε ότι, αξιοποιώντας τις καλές σχέσεις που λέτε ότι διαθέτετε, θα καταφέρετε ως πρόεδρος της Λίγκας να εξασφαλίσετε ακόμη περισσότερα για όλες τις ομάδες. Για κάθε μηχανισμό χρηματοδότησης πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, όχι να έρχεται κάποιος να τσεπώνει 5-6 εκατ. και να διαλύονται μετά οι ομάδες».