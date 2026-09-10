Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom: Με τιμές ηρώων το ύστατο χαίρε σε Πύργο και Ιωάννινα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, τους δύο χειριστές του Phantom F-4 που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του αεροσκάφους.

Στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, η Πολεμική Αεροπορία απέδωσε τις ύστατες τιμές στον Ιωάννη Μπλέσια. Με τις σημαίες να σκεπάζουν το φέρετρό του και τους συναδέλφους του να στέκονται σιωπηλοί και συγκλονισμένοι, το τελευταίο αντίο ήταν γεμάτο δάκρυα και περηφάνια.

Γιος τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας, μεγάλωσε ακούγοντας τον ήχο των Phantom στην Ανδραβίδα και από μικρός ονειρευόταν να βρεθεί στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους. Ένα όνειρο που έκανε πραγματικότητα, υπηρετώντας με αφοσίωση και αυταπάρνηση την πατρίδα.

«Ο Γιάννης δεν θα είναι πλέον μαζί μας. Ταξιδεύει εκεί που του άρεσε πάντα. Στον ουρανό, στους αιθέρες», ανέφεραν συγκινημένοι οι συνάδελφοί του, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που έζησε και αφιερώθηκε στην πτήση.

Στον επικήδειο λόγο του, αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας τόνισε πως «ο πατριωτισμός δεν ήταν για σένα μια μεγάλη λέξη, ήταν καθημερινό βίωμα», αποτυπώνοντας το ήθος και την αφοσίωση με τα οποία υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στον Κατσικά Ιωαννίνων, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Όσοι τον γνώριζαν μιλούσαν για έναν άνθρωπο που είχε από παιδί πάθος με τα αεροπλάνα και όνειρο να υπηρετήσει την Ελλάδα από τους αιθέρες.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την ιδιαίτερη πατρίδα του. Στο χωριό καταγωγής του πατέρα του εξετάζεται ήδη η δημιουργία προτομής στη μνήμη του, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση της χώρας.

«Σήμερα για εμάς είναι μια μέρα θλίψης. Κηδεύουμε δύο στελέχη της Πολεμικής μας Αεροπορίας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι όταν το στράτευμα βιώνει τέτοιες απώλειες, «θρηνεί ολόκληρο το έθνος».

Η Πολιτεία τίμησε τη μνήμη των δύο αεροπόρων απονέμοντάς τους μετά θάνατον τον βαθμό του Αντιπτεράρχου, ενώ η Βουλή των Ελλήνων υιοθέτησε τα παιδιά τους, σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της ύψιστης προσφοράς τους.

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