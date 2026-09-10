Πώς ρευματοκλοπές και «φέσια» μπορούν να εκτοξεύσουν τους λογαριασμούς – Τι αλλάζει τον χειμώνα

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να προκύψει εάν αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικά οι ρευματοκλοπές και οι ανεξόφλητες οφειλές, σύμφωνα με τον ενεργειακό σύμβουλο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ο οποίος μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ενεργειακές παρεμβάσεις που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων αφορά επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας, οι οποίες δεν αναμένεται να αποδώσουν άμεσα, αλλά σε χρονικό ορίζοντα τριών έως τεσσάρων ετών.

«Η δέσμη μέτρων, αναφορικά με τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ήταν μόνο πράσινες επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν ανακοινώθηκε κάποια παρέμβαση που να οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Περισσότερη αποθήκευση και λιγότερα νέα πάρκα

Κατά τον κ. Χριστοδουλίδη, η ενεργειακή πολιτική θα πρέπει πλέον να στραφεί περισσότερο προς την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. «Έχουμε κορεστεί από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, δεν θέλουμε πάρκα, θέλουμε μπαταρίες», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει υστέρηση όσον αφορά τη διαθέσιμη αποθηκευτική ισχύ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, η εγκατεστημένη αποθηκευτική ισχύς στη χώρα ανέρχεται σήμερα περίπου στα 0,7 GW. Κατά την εκτίμησή του, ωστόσο, θα έπρεπε να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2-2,5 GW. Η ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της μείωσης της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και, κατ’ επέκταση, να συμβάλει στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Ρευματοκλοπές και ανεξόφλητες οφειλές

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν επίσης οι ρευματοκλοπές και τα ανεξόφλητα χρέη, τα οποία, σύμφωνα με τον ενεργειακό σύμβουλο, προσθέτουν σημαντικό βάρος στο συνολικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των ρευματοκλοπών ανέρχεται σε 2,1%, ενώ στην Ελλάδα φτάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, στο 5,5%.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συσσωρευμένες ανεξόφλητες οφειλές που υπολογίζονται περίπου στα 3 δισ. ευρώ. Μέρος του προβλήματος, όπως εξήγησε, συνδέεται με τον λεγόμενο «ενεργειακό τουρισμό»: καταναλωτές που μετακινούνται διαδοχικά από τον έναν πάροχο στον άλλο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο πάροχο.

Η επιβάρυνση περνά στους συνεπείς καταναλωτές

Όπως υποστήριξε ο ενεργειακός σύμβουλος, το κόστος που προκύπτει από τις ανεξόφλητες οφειλές και τις ρευματοκλοπές δεν παραμένει αποκλειστικά σε εκείνους που δημιουργούν τις οφειλές, αλλά ενσωματώνεται τελικά στο συνολικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, επιβαρύνονται και οι καταναλωτές που εξοφλούν κανονικά τους λογαριασμούς τους.

«Αυτά δυστυχώς επιμερίζονται στα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί που θα ήταν 10 λεπτά η κιλοβατώρα είναι 16 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για να αποτυπώσει το μέγεθος της επιβάρυνσης, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα έναν λογαριασμό ύψους 100 ευρώ. Κατά την εκτίμησή του, εάν αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικά τόσο οι οφειλές που σχετίζονται με τον «ενεργειακό τουρισμό» όσο και οι ρευματοκλοπές, το ποσό αυτό θα μπορούσε να περιοριστεί στα 60 ευρώ.

«Εάν είχαν χτυπήσει τα φέσια από τον "ενεργειακό τουρισμό" και τις ρευματοκλοπές, από τα 100 ευρώ λογαριασμό θα πηγαίναμε στα 60 ευρώ», σημείωσε, υπολογίζοντας την πιθανή εξοικονόμηση σε περίπου 40 ευρώ τον μήνα.

Προειδοποίηση για ακριβότερη ενέργεια τον χειμώνα

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμηση ότι οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι από ενεργειακής πλευράς. Όπως ανέφερε, διεθνείς οίκοι προβλέπουν άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται σήμερα περίπου στα 75 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτίμησε ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να προσδοκούν άμεση μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ο λόγος είναι ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ επικεντρώνονται κυρίως σε επενδύσεις και ενεργειακές υποδομές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, απαιτούν χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν.

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