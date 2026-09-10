Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Πυρκαγιά σε επιβατηγό πλοίο – Πέντε νεκροί και 86 αγνοούμενοι (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τραγωδία σημειώθηκε ανοιχτά των δυτικών Φιλιππίνων, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε επιβατηγό πλοίο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη να αγνοούνται.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο φέρι June Aster, ενώ το πλοίο έπλεε περίπου 2,2 χιλιόμετρα από την ακτή. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Μανίλα και πλησίαζε στον προορισμό του, την τουριστική πόλη Κορόν στην επαρχία Παλαουάν.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, εκ των οποίων 117 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος.

Πέντε νεκροί, 86 αγνοούμενοι

Οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 40 έχουν διασωθεί. Με βάση τα στοιχεία που έδωσε η Ακτοφυλακή, 86 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν σκάφη της Ακτοφυλακής, ταχύπλοα άμεσης επέμβασης, πλοίο του πολεμικού ναυτικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη εθελοντών και ψαράδων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με μικρότερα σκάφη στην ακτή, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης

Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, οι αρχές εξακολουθούν να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς,ενώ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης καπνός συνέχιζε να αναδύεται από το πλοίο.

Αργότερα, η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι διασώθηκε ακόμη ένα άτομο, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του.

«Για να γίνει σαφές, πρόκειται για στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και ενδέχεται να αλλάξουν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε η εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.

«Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να συλλέξουμε πληροφορίες από τους διασωθέντες, καθώς δεν έχουμε μπορέσει να μιλήσουμε μαζί τους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς συνεχίζονται.

Δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για την παρουσία επιβατών από άλλες χώρες στο πλοίο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ