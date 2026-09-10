Θέλεις να σε ακούν όταν μιλάς; Δύο αλλαγές που πρέπει να κάνεις

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Η αυτοπεποίθηση στην επαγγελματική επικοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τη στάση του σώματος, τη φωνή ή την εμφάνιση.

Σύμφωνα με τον ειδικό επικοινωνίας John Bowe, σημαντικότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τη σκέψη μας.

Οι άνθρωποι που θεωρούνται πιο αξιόπιστοι και επιβλητικοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μπορούν να πουν πολλά με λίγες, ξεκάθαρες λέξεις.

Δύο απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά

1. Μίλα λιγότερο.

Απόφυγε την υπερανάλυση και τις λέξεις που αποδυναμώνουν τον λόγο σου, όπως «νομίζω», «ίσως», «μάλλον» ή «κάπως». Πες ακριβώς αυτό που χρειάζεται να ξέρει ο άλλος, χωρίς περιττές εξηγήσεις και μεγάλες προτάσεις.

2. Δώσε πρώτα την απάντηση.

Ξεκίνα από το βασικό συμπέρασμα και μετά εξήγησε το γιατί. Αν σε ρωτήσουν «Πότε ξεκινάμε;», απάντησε πρώτα «Την Τρίτη» και στη συνέχεια δώσε τις λεπτομέρειες. Έτσι ο συνομιλητής καταλαβαίνει αμέσως το βασικό μήνυμα και παρακολουθεί ευκολότερα τη σκέψη σου.Η ουσιαστική αυτοπεποίθηση, τελικά, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται καθαρά λόγια.

με πληροφορίες από jenny.gr

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