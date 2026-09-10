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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 55χρονος που θώπευσε 14χρονη - Πώς την πλησίασε

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΝΥΧΤΑ
clock 15:55 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για περιστατικό με 14χρονη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη παρενοχλώντας την σεξουαλικά, τόσο λεκτικά όσο και με χειρονομία.

Κατόπιν της καταγγελίας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο.

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